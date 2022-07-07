КТЖ ждет кардинальная трансформация

АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» могут трансформировать в национальную транспортно-логистическую компанию. Такое поручение дал Глава государства на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент считает необходимым осуществить масштабную модернизацию национальной компании «Қазақстан темір жолы».

«Возможно, пришло время трансформировать КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию. Это расширит мандат и задачи КТЖ, позволит компании более комплексно вести работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны», – заявил Глава государства.