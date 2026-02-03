Фото: Legion Media

Между США и Кубой растёт политическая напряжённость после того, как Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Куба жёстко осудила указ о запрете поставок нефти. Президент Мигель Диас-Канель назвал действия США международным преступным актом и пообещал вынести вопрос на глобальный уровень. Гавана также запросила поддержки от других государств.

Куба долгие годы живёт под санкциями США в условиях нефтяного эмбарго. Экономика острова зависит от внешних поставок энергии. Собственной нефти у страны немного, поэтому вопрос топлива всегда был стратегическим. Много лет ситуацию спасало сотрудничество с Венесуэлой и Мексикой по льготным схемам, часто в обмен на работу кубинских врачей и специалистов. Но потеря основного поставщика нефти ставит экономику Кубы на грань выживания.

Как только нефтяные запасы иссякнут, страна довольно быстро войдёт в режим нарастающего энергетического кризиса. Сейчас власти стараются сдержать ситуацию административными методами и вводят лимиты на топливо, веерные отключения для энергии и пересмотр норм потребления.

По данным Reuters, Венесуэла поставляла Кубе около 5 тысяч тонн нефти ежедневно, но экспорт остановился ещё в декабре из-за морской блокады республики со стороны США.

По оценке Financial Times, запасов нефти на Кубе осталось лишь на 15-20 дней. Без новых поставок властям придётся ввести ещё более жёсткие ограничения на потребление топлива. Как следствие, пострадает сфера туризма и производство сахара. С нехваткой топлива эксперты ожидают подорожание логистики, а вместе с этим повышение цен для потребителей.

По оценке New York Times, страна переживает худший экономический кризис за 66 лет, с тех пор как США ввели первые санкции против режима Фиделя Кастро.

По словам местных жителей, отключения электроэнергии участились. Сложнее всего передвигаться из-за того, что общественный транспорт редко курсирует. Ситуация сложная – автобусов нет, только такси, но они берут много денег, так как топливо дорогое. Также, при отключении электричества случаются аварии, потому что светофоры не работают. Если раньше ограничивали подачу электричества два-три раза в неделю, то теперь почти каждый день. Иногда по 12 часов.

По данным CNN, в большинстве дней электричества на Кубе чаще нет, чем есть. Целые районы Гаваны каждую ночь погружены в полную темноту. Некоторые радио- и телестанции в провинциях вынуждены приостановить работу из-за нехватки электроэнергии и топлива для генераторов. А жители тем временем переходят на уголь для удовлетворения ежедневных потребностей.