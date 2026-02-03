Куба запросила поддержки от других государств

В мире
0
Айман Аманжолова
корреспондент

Запасов нефти на Кубе осталось лишь на 15-20 дней

Фото: Legion Media

Между США и Кубой растёт политическая напряжённость после того, как Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Куба жёстко осудила указ о запрете поставок нефти. Президент Мигель Диас-Канель назвал действия США международным преступным актом и пообещал вынести вопрос на глобальный уровень. Гавана также запросила поддержки от других государств.

Куба долгие годы живёт под санкциями США в условиях нефтяного эмбарго. Экономика острова зависит от внешних поставок энергии. Собственной нефти у страны немного, поэтому вопрос топлива всегда был стратегическим. Много лет ситуацию спасало сотрудничество с Венесуэлой и Мексикой по льготным схемам, часто в обмен на работу кубинских врачей и специалистов. Но потеря основного поставщика нефти ставит экономику Кубы на грань выживания.

Как только нефтяные запасы иссякнут, страна довольно быстро войдёт в режим нарастающего энергетического кризиса. Сейчас власти стараются сдержать ситуацию административными методами и вводят лимиты на топливо, веерные отключения для энергии и пересмотр норм потребления.

По данным Reuters, Венесуэла поставляла Кубе около 5 тысяч тонн нефти ежедневно, но экспорт остановился ещё в декабре из-за морской блокады республики со стороны США.

По оценке Financial Times, запасов нефти на Кубе осталось лишь на 15-20 дней. Без новых поставок властям придётся ввести ещё более жёсткие ограничения на потребление топлива. Как следствие, пострадает сфера туризма и производство сахара. С нехваткой топлива эксперты ожидают подорожание логистики, а вместе с этим повышение цен для потребителей.

По оценке New York Times, страна переживает худший экономический кризис за 66 лет, с тех пор как США ввели первые санкции против режима Фиделя Кастро.

По словам местных жителей, отключения электроэнергии участились. Сложнее всего передвигаться из-за того, что общественный транспорт редко курсирует. Ситуация сложная – автобусов нет, только такси, но они берут много денег, так как топливо дорогое. Также, при отключении электричества случаются аварии, потому что светофоры не работают. Если раньше ограничивали подачу электричества два-три раза в неделю, то теперь почти каждый день. Иногда по 12 часов.

По данным CNN, в большинстве дней электричества на Кубе чаще нет, чем есть. Целые районы Гаваны каждую ночь погружены в полную темноту. Некоторые радио- и телестанции в провинциях вынуждены приостановить работу из-за нехватки электроэнергии и топлива для генераторов. А жители тем временем переходят на уголь для удовлетворения ежедневных потребностей.

 

#нефть #топливо #Куба #кризис

Популярное

Все
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Возрождая кукурузную житницу
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Число пожаров в отопительный сезон снижается
В целях поддержки креативной индустрии
С акцентом на рациональное землепользование
Дом культуры – сердце села
Важность активизации практических шагов
Проверки без уведомления
Преимущество однопалатного Парламента – повышение эффективности законодательного процесса
Продукция отправится в Эстонию
Новая философия модернизации страны
Возврат к традиционным СМИ неизбежен
От «Вольной бедноты» до «Аq jol»
Предоставят льготные кредиты
Прочный фундамент долгосрочного развития
Линия судьбы Куандыка Касымова
Уверенная поступь «Свободного»
Не набор норм, а обновленный общественный договор
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Долгий путь к прощению: когда семейная поездка становится сеансом психотерапии
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Налог на транспорт изменен в Казахстане
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года

Читайте также

Маск заявил об объединении компаний xAI и SpaceX
В Аргентине горят леса национального парка
В Таиланде кошек признали важной частью экономики
В крупных городах Японии сокращается население

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]