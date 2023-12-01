Куда сообщать об интернет-казино и "черных" букмекерах казахстанцам

Министерство туризма и спорта РК усиливает борьбу с нелегальным игорным бизнесом, в том числе с букмекерскими конторами и интернет-казино, не имеющими лицензии, сообщает Kazpravda.kz

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В Казахстане наряду с полным запретом деятельности казино и интернет-казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов без соответствующих лицензий действует абсолютный запрет рекламы всех нелегальных организаторов игорного бизнеса.

МТС РК просит всех неравнодушных казахстанцев проявить активную гражданскую позицию и при обнаружении сайтов интернет-казино, «черных» букмекерских контор и других организаторов нелегальных азартных игр и пари направлять URL-ссылки, сопутствующие материалы (фото, скриншоты) по этим каналам связи:

1. на электронную почту [email protected];

2. через мессенджер WhatsApp по номеру +7-707-907-15-07 по короткой ссылке https://wa.me/message/47IZQWTOEYQWF1;

3. посредством Telegram-бота stop_online_casino_bot по короткой ссылке https://t.me/stop_online_casino_bot.

По этой ссылке можно узнать списки субъектов, законно работающих в сфере игорного бизнеса.