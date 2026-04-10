Идея, которая легла в основу этого удивительного творческого проекта, пришла к сыну Эльвиры Усмановой – Юсуфу. Юноша обратил внимание на то, что у нас наблюдается дефицит доступных и качественных игрушек, представляющих любимых персонажей казахских сказок. «Почему бы не связать их?» – предложил он матери, чье мастерство вязания известно не только семейчанам, но и далеко за пределами областного центра.

Эта идея нашла живой отклик в сердце Эльвиры. Персонажи казахских сказок – Алдар-Косе, Қанбақ-шал, Ер-Тостік, Мыс­тан-кемпір – «живут» в красочных книгах, комиксах и мультфильмах, но редко представлены на прилавках магазинов игрушек. Мать и сын даже провели небольшой опрос на улицах Семея, спрашивая у горожан, каких героев казахских сказок они знают. К сожалению, знатоков оказалось мало.

Юсуф предложил начать с героев первого казахского мультфильма «Почему у ласточки хвостик рожками?», а также с батыра Ер-Тостика и красавицы Ару.

Так Эльвира начала создавать вязаных кукол в национальном стиле. А первой ее работой стала простая и невероятно милая куколка с длинными косами в ярком платье и меховой шапочке, которую она назвала Бибисара – в честь одной из героинь казахских сказок. За ней последовали Еркин и Загипа – персонажи ее любимой книги Бердибека Сокпакбаева «Мертвые не возвращаются».

Особенность работ Эльвиры Усмановой – в аутентичности. Она не просто вяжет, а создает игрушки практически с нуля, используя пряжу из шерсти местных овец. Этот трудоемкий процесс, начинающийся с мытья шерсти и заканчивающийся готовым изделием, позволяет каждой игрушке обрести особую энергетику и душу. В декоре мастерица искусно сочетает вязание с войлоковалянием, вышивкой, использованием бусин и бисера.

Вдохновение для своих творений она черпает из истории и культуры Казахстана. Вместе с сыном они посещают музеи, изучают литературу, погружаясь в мир прошлого. Мастерица не стремится к точному воспроизведению старинных кос­тюмов, ее задача – передать дух казахского стиля, используя отдельные элементы, узоры и цветовые решения. Костюмы для кукол часто выглядят современно, но всегда с ­элементами национальной эстетики.

– У меня очень много планов, ведь наша культура богата историями, легендами и эпосами, – говорит Эльвира Усманова.

Каждая ее работа – эксклюзив. Игрушки получаются живыми, со своим характером, что неизменно отмечают ценители ее творчества. Более того, Эльвира Усманова – не только искусная мастерица, но и педагог. Имея соответствующее образование и опыт, она готова обучать детей и взрослых созданию вязаных и валяных игрушек в национальном стиле.

Отметим, что талант рукодельниы был отмечен на областном фестивале ремесел «Асыл мұра», прошедшем в рамках празднования 180-летия Абая, где она получила первое место в номинации «Тоқыма шебері» – «Мастер вязания». Сегодня ее кукол охотно приобретают казахстанцы, есть они и в коллекциях разных стран мира.

Движущая сила проекта – глубокое уважение и любовь к традициям, своим корням. Через вязаные игрушки в национальном стиле мастерица хочет сохранять казахскую культуру и передавать ее новым поколениям.

– Мечтаю проводить мастер-классы, спектакли с моими куклами, выпускать тематические наборы с книжками на трех языках, создавать коллекции героев Великой степи и участвовать в международных фестивалях. Каждая кукла – это маленькая история, маленький мир, – говорит Эльвира Усманова.

Сегодня она активно демонстрирует свои работы на выставках, культурных мероприя­тиях, а также в социальных сетях. Так, ее посты в Threads набрали тысячи просмот­ров, за которыми последовали заказы.

– Мы – команда, мы – семья. Это наш скромный вклад в большое дело сохранения казахской культуры и традиций, – заключает Эльвира Усманова.