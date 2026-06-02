Военные дирижеры сверили часы

На базе воинской части 5513 Национальной гвардии МВД РК состоялся трехдневный учебно-методический сбор начальников военных оркестров войск правопорядка. В этом году он прошел в новом формате с внедрением современных цифровых решений и прак­тической апробацией технологий искусственного интеллекта в военной музыкальной сфере.

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

20 руководителей военных оркест­ров в течение нескольких дней совершенствовали профессиональную подготовку, обменивались опытом и обсуждали современные подходы к развитию военной оркестровой службы. Основной акцент был сделан не только на исполнительском мастерстве,­ но и на поиске новых форматов работы. В рамках сбора дирижеры изучили возможности применения искусственного интеллекта при соз­дании музыкальных аранжировок и подготовке концертных программ.

Обучение проводил начальник Военно-оркестрового центра майор Олжас Кудайкулов. Занятия проходили сразу по нескольким направлениям: специальная подготовка, ансамблевая работа, индивидуальное исполнительское мастерство и строевая выучка.

В завершение сборов военные музыканты дали концерт в областном цент­ре, а итоговое выступление прошло под откры­тым небом в парке «Жеңіс».

В репертуар вошли лучшие произведения отечественной и мировой эстрады – от патриотичес­ких композиций до популярных мелодий, знакомых нескольким поколениям слушателей. Особый отклик публики вызвали произведения из репертуара легендарного певца Батырхана Шукенова, композиция Юрия Шатунова «Седая ночь», а также знаменитое произведение короля казахского вальса Шамши Калдаякова «Ана туралы жыр».

Как сообщили в пресс-службе НГ МВД РК, в системе войск правопорядка сегодня функционируют 17 военных оркестров, в которых проходят службу более 300 военнослужащих по контракту и офицеров. Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии достойно представляет страну на престижных фестивалях «Амурские волны», «Фанфары Казани», «Астана самалы», «Труба мира», «Виват, Санкт-Петербург!» и других международных смотрах духовых оркестров.