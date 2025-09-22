Несмотря на название, бежать участникам запрещено, нужно очень быстро идти, вооружившись подносом с чашкой кофе, стаканом воды и круассаном

Фото: скриншот видео / 24.kz

В центре Парижа прошёл культовый забег официантов. В этом году он собрал 400 профессионалов и любителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Все участники были одеты по правилам парижской ресторанной классики – белый верх, чёрный низ, а иногда даже бабочка с пиджаком. Дистанция забега – 3 километра по району Марэ. Несмотря на название, бежать участникам запрещено, нужно очень быстро идти, вооружившись подносом с чашкой кофе, стаканом воды и круассаном.

Исторический забег вернулся во французскую столицу в прошлом году после 13-летнего перерыва. По словам организаторов, это возможность отдать дань уважения работникам индустрии общественного питания – важного сектора французской экономики.