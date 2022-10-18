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Культура езды на просторах степи

Валентина Мелехова

Скаковой сезон завершился в Костанайской области. 2022 год стал поистине удачным для костанайской породы лошадей. За годы своего существования эти скакуны стали брендом не только нашего региона, но и всего Казахстана. Однако за последний десяток лет костанайская порода лошадей существенно сдала в своем развитии: поголовье сократилось почти вдвое, а государство не выделяло средств на ее существование. Порода выживала за счет спонсорских вливаний. И вот впервые в Казахстане разработали «дорожную карту» по сохранению лошадей казахской породы. В этом году на проведение турниров в Костанайской области Правительством выделено 100 млн тенге. Это позволило за весь сезон организовать шесть скачек дома и еще две на выезде.

– Этот год был очень хорошим для костанайской породы. Она была на грани вымирания. Сегодня наконец-то дела пошли в гору. Покупателей стало больше, много частников стало заниматься разведением этой породы. А значит, лет за пять, думаю, мы наверстаем упущенное, – уверен директор ипподрома «Аргамак» Айба Кожабаев.

На завершении скакового сезона-2022 в Костанайской области в соревнованиях участвовали около 50 лошадей, 40 из них – костанайской породы. Они и стали абсолютными лидерами скачек.

Весьма удачным нынешний год стал и для жокея, профессионального тренера скакунов Эскендэра Бильдибаева. В последнем турнире этого года он выиграл три скачки подряд, обогнав соперников на дистанциях в 1 200, 2 400 метров и 2 километра. Это абсолютный рекорд. Впрочем, ему удалось завоевать первенство и на других соревнованиях.

– Добиться таких результатов мне помогла кобыла Гульжайнар, которую я тренирую год. На закрытии сезона с ней я одержал победу на дистанции 2 400 метров. С ней же я выиграл скачки и на дистанции 1 800 метров на открытии сезона в столице, затем взял кубок Астаны и кубок акима Костанайской области. Такой вот урожайный год для нас получился, – говорит Эскендэр Бильдибаев.

Насколько удачным окажется сезон-2023 – покажет время. Но уже понятно, что с государственной поддержкой дела у костанайской породы лошадей явно пойдут в гору. Возможно, в ближайшем будущем наши скакуны обретут известность не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Ведь костанайская лошадь знаменита огромной силой и выносливостью.

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