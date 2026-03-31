В Пекине в рамках открытия Перекрестного года культуры Казахстана и Китая состоялась встреча заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с заведующим отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистичес­кой партии КНР Ли Шулэем.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития культурно-гуманитарного взаимодействия и реализацию совместных инициатив. Аида Балаева подчеркнула высокий уровень казахско-китайских отношений и выразила заинтересованность в их дальнейшем расширении.

– Казахско-китайские отношения сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Это, безусловно, заслуга глав наших государств, – подчеркнула Аида Балаева. – Мы со своей стороны заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества и расширении интеграции между нашими странами. В рамках Года культурного обмена предлагаем рассмотреть возможность реализации ряда совместных проектов. В частности, это проведение фестиваля креативных индустрий, театрального и циркового фестивалей. Отмечу, что в прошлом году нами был открыт Казахстанский культурный центр в Пекине, что создает дополнительные возможности для укрепления культурных связей.

В свою очередь Ли Шулэй выразил уверенность, что проведение Перекрестного года культуры станет важным фактором дальнейшего сближения народов двух стран.

– Китай и Казахстан являются верными друзьями и стратегическими партнерами. Наши отношения вступили в новый этап стратегического партнерства. Главы наших государств объявили текущий год Годом культурного обмена, и мы придаем этому событию большое значение, готовы обсудить мероприятия, которые можно организовать, – отметил Ли Шулэй.

Стороны обсудили ряд инициатив по развитию совместных проектов. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере киноиндустрии. Аида Балаева отметила, что казах­станский кинематограф заинтересован в выходе на аудиторию Китая. Также есть большой потенциал для сотрудничества с крупными кинокомпаниями.

Участники встречи обсудили также вопросы, касающиеся создания совместных документальных и художественных фильмов с последующим продвижением в обеих странах. Ли Шулэй пригласил казахстанских кинематографистов к участию в Шанхайском международном кинофестивале, подчеркнув его роль в продвижении кино и укреплении культурных связей.

Кроме того, стороны отметили перспективы сотрудничества в области изобразительного искусства, включая проведение совместных пленэров и выставок, а также развитие обменов между художниками двух стран.

Обсуждались и вопросы взаим­ного перевода произведений казахстанских и китайских авторов. Подчеркнут потенциал экранизации литературных произ­ведений. Затронуты вопросы театрального сотрудничества, включая гастроли и совместные постановки.

В числе приоритетных направлений также обозначено развитие туризма, в том числе через организацию ознакомительных туров для представителей медиа.

Перекрестный год культуры Казахстана и Китая проходит в рамках реализации договоренностей между Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым­ и Председателем КНР Си Цзиньпином. Это значимое событие, символизирующее укреп­ление дружбы и взаимопонимания между двумя странами. Открытие года ознаменовалось торжественным гала-концертом в Пекине.

В числе почетных гостей знакового мероприятия были замес­титель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр культуры и туризма КНР Сунь Ели, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КНР Шахрат Нурышев, а также представители дипломатического корпуса и творческой интеллигенции Китая.

С приветственным словом на сцене Китайского национального театра оперы выступила заместитель Премьер-минист­ра. Аида Балаева отметила, что культурное сотрудничество между Казахстаном и Китаем наполняется новым содержанием: реализуются совместные проекты, проходят гастроли, концерты, выставки и фестивали. При этом открытие Казахстанского культурного центра в Пекине стало важным шагом в укреплении связей. По ее словам, такие инициативы формируют прочную основу для будущего и вдохновляют молодое поколение.

– Это не просто концерт, а диалог культур, не требующий перевода. Как отметил Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев, культура формирует облик нации, и мир узнает страну прежде всего через ее искусство. Благодаря таким встречам, музыке, театру и творчеству мы лучше понимаем друг друга и становимся ближе. Перекрестный год культуры открывает перед нами новые возможности. Он прокладывает путь к совместным проектам, стимулирует творческие поиски и способствует взаимному духовному обогащению, – отметила заместитель Премьер-министра РК.

Министр культуры и туризма Китая подчеркнул важность Перекрестного года культуры как ключевой платформы для укрепления гуманитарных связей и развития двустороннего сотрудничества.

– В рамках Перекрестного года культуры музеи и научно-исследовательские учреждения двух стран получат возможность совместно проводить археологические исследования, а деятели искусства – углублять диалог. Будет также усилена подготовка кадров в сфере сценического искусства и креативных индуст­рий. Уверен, что Перекрестный год культуры Казахстана и Китая станет важной платформой практического сотрудничества между учреждениями культуры и искусства, а также яркой площадкой для демонстрации богатства культур двух стран, – сказал Сунь Ели.

Как отмечается в сообщении МКИ, в гала-концерте приняли участие выдающиеся мастера искусств Казахстана и Китая. Особую атмосферу вечера соз­дали ведущие творческие коллективы стран: Казахский национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы, коллектив «Астана Опера», этно­фольклорная группа HasSak, «Астана Балет», Пекинский хореографический институт и Национальный оркестр Китайского театра оперы и балета.