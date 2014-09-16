Культурный код нации Статьи 1635

Серик ПРАЛИЕВ, ректор КазНПУ им. Абая, член-корреспондент НАН РК, доктор педагогических наук, профессор



Нурсултан Абишевич пояснил свою мысль, "потому что у каждого языка есть свои неповторимые особенности. А с исчезновением языка могут исчезнуть и эти драгоценные особенности".



Действительно, как совершенно справедливо сказал Президент, сложно бывает перевести, к примеру, некоторые идиомы или афоризмы Абая на русский или английский языки, не потеряв при этом образный склад, присущий казахскому языку.



Исполняя Государственную программу по развитию государственного языка, наш университет разработал проект концепции, в который включены новые критерии, и предлагает ввести ее в национальный стандарт высшего профессионального образования. Идея концепции соответствует задачам, поставленным в Стратегии-2050. Озвучивая этот стратегический документ, Президент акцентировал внимание на том, что адекватный ответ современным вызовам можно дать только при условии сохранения культурного кода нации – его языка, духовности и традиций. Если нация теряет свой культурный код, то разрушается и сама нация. Этого нельзя допустить! Наша достойная история, память о наших славных предках помогут преодолеть трудности грядущего времени, говорится в Послании.



Об этом же Нурсултан Абишевич говорил и во время урока патриотизма в столичной школе-лицее № 64 3 сентября 2013 года: "Надо знать историю своей земли, своего народа. Это очень важно. Не зная истории, истоков возникновения народа, как можно его любить?.."



Задачи духовного единения и преемственности поколений, формирования национального самосознания и нового казах­станского патриотизма как раз и обосновывают необходимость внедрения в вузах Казахстана нового учебного предмета, разработанного КазНПУ. В этой концепции красной нитью проходит мысль о том, что национальная составляющая – это неотъем­лемая часть сознания современного человека. Во всех цивилизованных странах смыслом современного образования является воспитание человека национальной культуры, способного включаться в различные формы деятельности и мышления, вступать в диалог с целью поиска различных культурных смыслов.



Размышления Президента о духовности и самых актуальных событиях в стране и мире у подножия Улытау – священном для казахского народа месте – вновь подтвердили, что в истории Казахстана началась новая веха. Будет исторически справедливо, если современное общество станет связывать этот совершенно новый качественный уровень в развитии Казахстана непосредственно с именем Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Ведь историю государства, похожую на жизненный путь отдельно взятого человека, на котором встречаются много сложностей и перипетий, может творить только сильный духом и с твердой волей человек. Такой лидер уверенно ведет народ к благородной цели, при этом мудро решая, какой дорогой идти, чтобы государство процветало и становилось уверенным и сильным. Такие качества свойственны только сильным личностям и мудрым руководителям.



В этой связи вспоминаются высказывания известного российского ученого Л. Н. Гумилева "о национальном пассионарном" направлении развития. Ученый отмечал, что в период активного национального развития на государственном уровне поддерживаются четыре приоритетных направления – национальная безопасность и государственная идеология, экономическая безопасность и развитие производства, интеллектуальное продвижение и стремление к цивилизационному мировому пространству. За годы независимости в нашей стране было сделано немало по достижению целей в этих четырех направлениях. В том, что за сравнительно короткий срок Казахстану удалось войти в число 50 передовых стран мира, велика заслуга Первого Президента. Это был сложнейший для нашего молодого государства период. По словам Нурсултана ­Назарбаева, после распада СССР стояла гигантская задача – переломить ход событий, не дать нашей стране увязнуть в постсоветских мелких дрязгах и обидах, а построить совершенно новое государство.



Для того чтобы Казах­стан к 2050 году находился в тридцатке самых развитых государств мира, казахстанский народ должен работать целеустремленно, не упуская из вида те первостепенные цели, которые наметил Президент. В долгосрочной Стратегии "Казахстан-2050" Глава государства раскрыл ряд ключевых приоритетов, и каждый из них – прорывной. В том числе идет речь о необходимости подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов и воспитании патриотов.



При разработке учебной концепции по изучению и развитию государственного языка мы исходили из того, что национальное самосознание как сложное структурное образование личности формируется в результате обучения и воспитания. Именно с таких высоких научных позиций следует воспринимать необходимость внедрения предлагаемых нами новшеств в государственные стандарты высшей школы Казахстана.