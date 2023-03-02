Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования

Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования, уверена Куляш Шамшидинова. Как трансформируется рынок труда и исчезнут ли профессии? Кто такие девопсы и востребован ли космический сотрудник? Легко ли быть молодым? Почему победители IGeO учатся в NIS Актобе? Как Интеллектуальные школы внесли домбру в Книгу рекордов Гиннеса? Сегодня на эти и другие вопросы отвечает председатель правления автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова.

– Куляш Ногатаевна, давайте начнем с нашего традиционного вопроса. Как сегодня изменилась система образования на фоне трансформации рынка труда?

– Никогда в истории цивилизации рынок труда не трансформировался так стремительно, как сейчас. Мир сталкивается с глобальными вызовами, это геополитические события, пандемия, санкционные процессы, киберугрозы, фейковые войны, эволюция социальных сетей и другие явления, и все эти изменения будут бесконечными. Человечество уже поняло, что никакие профессии сегодня не гарантируют пожизненной востребованности. По прогнозу World Economic Forum, 65% нынешних учеников начальной школы предстоит трудиться по специальностям, которых сегодня не существует.

Глобализация и технический прогресс создают новые возможности для человечества, но будут трансформировать рынок труда бесконечно, следствием является исчезновение одних и появление других профессий. Стратегическая нестабильность ХХI века создает пугающий своей непредсказуемостью образ глобального будущего. Это ведет к росту неопределенности и непредсказуемости, порождает состояние тревожности и создает сложности при выборе и планировании человеком своего будущего. Изменения на рынке труда приводят к исчезновению одних и появлению других профессий.

Давайте вспомним совсем недавнее прошлое, всего лет семь назад выпускники вузов не могли представить, что захотят стать девопсами, в 2021 году DevOps-специалистов искали 53% компаний. По оценке Deloitte, почти 40% специалистов на рынке юридических услуг могут быть заменены решениями на базе искусственного интеллекта в ближайшие 20 лет. По прогнозу Cognitive Technologies, к 2030 году плотность беспилотных машин на дорогах крупных городов достигнет 87%, при этом практически отпадет необходимость в услугах такси.

При этом еще в начале 2020 года никто и представить не мог, что через полгода, в разгар пандемии по всему миру, самым востребованным специалистом, который потеснит айтишников, юристов и финансистов, станет дипломированная медицинская сестра. В 2005 году аналитики заявляли, что через десять лет в топ востребованных профессий войдет космический сотрудник, прошло 15 лет, но на сайтах по поиску работы такая вакансия по-прежнему отсутствует. По данным лаборатории исследований рынка труда Высшей школы экономики, профессии с высоким уровнем эмпатии, такие, как учитель, воспитатель, няня и другие, никогда не будут заменены на роботов.

В итоге сегодня на рынке труда мы наблюдаем ускорение автоматизации бизнеса и цифровизации рабочих мест; увеличение числа удалённых сотрудников; появление гибридных офисов; рост спроса на специалистов в цифровом сегменте, в сфере информационной безопасности, медицине, логистике, фармацевтике; высокую конкуренцию среди работодателей на специалистов, обладающих необходимыми навыками; активное развитие сферы гейм-дизайна и другие тенденции.

Не могу не отметить и такой момент, что по мере трансформации рынка труда меняются и наши ценности. Если до 60-х годов прошлого века ценились трудолюбие, вера в будущее, ответственность, уважение, то к началу двадцать первого века они дополнились прагматизмом, надеждой на себя, персональной свободой. Сегодняшнее поколение школьников ценит благополучие и самостоятельность в принятии решений, отрицают иерархию в обществе и задаются вопросом, что им может дать образование в будущем. А к 2025 году, по прогнозу экспертов, наиболее актуальными будут присутствие искусственного интеллекта, нематериальное потребление, открытость и толерантность. Поэтому трансформационные процессы необходимо рассматривать с учетом ценностной составляющей.

– Сегодняшние школьники живут не только на фоне нестабильного рынка труда, но и в трансформированном социуме.

– Современные дети проживают более сложную жизнь, чем их родители. У них иной темп жизни, за неделю они получают столько впечатлений и переживают столько событий, сколько их родители в своем детстве получали за несколько месяцев или лет. Еще два-три десятилетия назад ребенок развивался в основном в условиях малого или определенного конкретного социума – семьи, класса, ближайшего окружения, дворовых компаний, детских и молодежных организаций, но всегда при четкой привязанности к конкретному взрослому.

Сегодня он поставлен в принципиально новую ситуацию — ситуацию разорванных связей, когда уже с дошкольного возраста находится в огромном развернутом социальном пространстве, мы пока даже не сознаем, что в эпоху цифровых технологий круг общения нашего ребенка увеличился до масштабов всей планеты, поэтому так важно обеспечить им заботу, любовь и поддержку со стороны семьи и школы. Сегодняшнее поколение детей живет в стремительно меняющемся мире и обладает огромным потенциалом для развития нового знания. Поэтому актуально пересмотреть сложившуюся индустриальную модель образования, предусматривавшую некую линейность.

Идея линейности заключалась в том, что есть путь, который тебе надо пройти и соответственно дойти до пенсии. Но жизнь не линейна, а органична, чтобы сегодняшние школьники были готовы к непредсказуемым переменам в их жизни, мы должны настроить систему образования в соответствии с новыми вызовами общества и учетом особенностей современных детей.

– То есть сегодня недостаточно просто передавать традиционные предметные знания?

– Конечно, предстоит переосмыслить наше отношение к знаниям, сами цели образования и процесс передачи знаний. В современном мире недостаточно простого набора знаний, требуется искусство их интегрирования, консолидации с реальным миром, использования в незнакомых контекстах. Фундаментальные знания являются ключевыми, но недостаточными для прогресса и успеха. Поэтому многие педагогические институты, международные организации и национальные школьные системы находятся в постоянном поиске новых направлений для совершенствования содержания образования. Здесь надо отметить, что совершенствование содержания становится постоянным процессом, и это следует понимать всем, от авторов программ до педагогов, от родителей до руководителей самого высокого уровня. Общество должно быть готово к этим процессам и поддерживать их.

Системы образования призваны готовить учащихся к их будущему, а не к нашему настоящему. Базовые практические знания в определенных областях, без которых невозможно или затруднено функционирование человека в современной цивилизации, представлены различными видами грамотности. В Интеллектуальных школах, например, различные виды грамотности встроены в целостное содержание нашей программы. В Рамку ключевых компетенций вошли 12 видов грамотности, предусматривающие дальнейшие возможности развития функциональной грамотности. Учитывая события последних лет, связанные с пандемией, ухудшением экологии, геополитическими процессами включены медицинская грамотность, грамотность по работе с данными, грамотность в области программирования и кодирования.

В перспективе мировому образованию предстоит полная цифровая трансформация, что означает комплексный подход к организации всего образовательного процесса: пересмотр содержания, методов преподавания, ресурсного обеспечения, развитие цифровых компетенций педагогов и цифровой грамотности учеников. В старшей школе наряду с предметом «Информатика» мы внедрили предмет «Программирование», который направлен на формирование универсальной грамотности, позволяющей детям читать и познавать компьютерные коды и разрабатывать алгоритмы, развивать логику, структурно мыслить и совершенствовать коммуникации.

Также внедрены элективные курсы «Кибербезопасность и информационная безопасность», «Квантово-химическое моделирование структуры веществ», «Урбанистика», «Моделирование биологических процессов и систем», «Развитие эмоционального интеллекта через искусство». Разработаны собственные технологии для оптимизации образовательного процесса: платформа для проверки экзаменационных работ E-marker, тренажер для выполнения практической части экзамена по химии, физике и биологии, тренажер для развития функциональной грамотности, платформы NIS Online и NIS Lab.

– Куляш Ногатаевна, несколько слов о профессиях завтрашнего дня.

– По данным Всемирного экономического форума, они будут сгруппированы в следующих 7 направлениях. Это экономика ухода, то есть обеспечение стерильности, транскрипция ДНК, медицинская дозиметрия, лучевая терапия, моделирование. Это профессии, связанные с большими данными и искусственным интеллектом, инженерией и облачными разработками, а также зеленой экономикой, в том числе с утилизацией оборудования, стандартами здоровья и безопасности, Email-маркетингом.

Актуальны будут, по прогнозам, специалисты в области разработки, продажи и маркетинга продуктов, ответственные за тестирование и жизненный цикл программного обеспечения, производственные операции, графический дизайн, цифровой маркетинг. И, конечно, профессионалы, связанные непосредственно с работой с конкретным человеком, в том числе психологи, психиатры, психотерапевты, специалисты по когнитивным вопросам – коучи, консультанты по личностному развитию, ведущие различных тренингов, организаторы деловых игр, потому что при создании любого нового конкурентного продукта нужно вовлекать в сложную интеллектуальную работу все большее количество людей, которые должны уметь сотрудничать.

В медицине будут развиваться направления, связанные с разработкой и тестированием специальных персонализированных лекарств, а также с продлением жизни, в ближайшее время могут появиться специалист по антиэйджингу, генетический консультант, клинический биоинформатик, консультант по здоровой старости. Всегда одной из важнейших инфраструктурных отраслей было и остается строительство, которое обеспечивает развитие всей экономики. В ближайшем будущем в этой области появится до десяти новых профессий, направленных на рационализацию, энергосбережение, экологичность: проектировщик инфраструктуры умного дома, экоаналитик в строительстве, архитектор энергонулевых домов.

Следовательно, привычная парадигма «выучился – получил профессию — совершенствовал навыки – сделал карьеру» уходит в прошлое. Растет спрос на когнитивные навыки более высокого порядка, такие, как логическое и критическое мышление, способность решать комплексные проблемы и умение сотрудничать. Во всех регионах мира эти навыки постоянно называются в числе наиболее ценных с точки зрения работодателя.

Часто ученые и эксперты в области образования задумываются, какие факторы срабатывают, когда люди с высоким интеллектом терпят неудачу, а обладатели относительно скромного IQ оказываются успешными? Причину чаще всего определяют в так называемом эмоциональном интеллекте, который включает в себя самоконтроль, инициативность, настойчивость и способность к самомотивации.

Профессии размывают границы, наступает эра людей-мультипотенциалов, для которых приоритетны гибкий график работы; возможность выбора задач самим сотрудником; многофункциональность, работа на стыке профессий; возможность вести параллельные проекты; увеличение силы команд и сокращение роли лидеров. Поэтому профессии будущего – это скорее изменение структуры навыков и знаний в зависимости от экономики и трансформаций на рынке труда, а уже потом реальная форма реализации в виде названий конкретных специальностей.

– Создание Интеллектуальных школ – один из самых успешных проектов независимости. В этом году NIS отмечают 15-летие. Какие достижения системы можете назвать главными?

– Построена и успешно работает двадцать одна Интеллектуальная школа. Стратегическими партнерами NIS являются признанные в мире организации образования – Институт педагогических измерений (Cito), Нидерланды; Совет Университета Кембриджа по международному оцениванию и образованию (CAIE), Великобритания; Центр талантливой молодежи Университета Джонса Хопкинса (CTY), США; Совет Международных школ (CIS), Нидерланды; Международный Бакалавриат, (IB), Швейцария и другими институтами.

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» представляет Казахстан как Национальный координатор в проекте ОЭСР «Образование-2030», член Экспертного совета во Всемирной ассоциации исследования урока WALS, Национальный координатор во Всемирной робототехнической олимпиаде WRO и в других авторитетных организациях

Сертификат выпускника 12 класса признан ВУЗами и международными аккредитационными органами UK NARIC (Великобритания), NUFFIC (Нидерланды), Swiss Education Group (Швейцария), KMK (Германия), UCAS (Великобритания) и ANABIN (Германия). 38 университетов Великобритании, Нидерландов, Южной Кореи, КНР, Сингапура и других стран принимают выпускников NIS на 1 курс бакалавриата, минуя программы предуниверситетской подготовки Foundation. 19 казахстанских университетов принимают выпускников на сокращенные программы обучения по программе бакалавриата.

Признанием работы с ВУЗами стало получение в 2019 году автономной организацией международной премии ЮНЕСКО «Wenhui Award for Education Innovation» за партнерство NIS и университетов для достижения целей глобального проекта «Образование-2030».

Интерес к сотрудничеству с NIS подтверждают образовательные институты Финляндии, Великобритании, Франции, Германии, США, Японии, Южной Кореи, Китайской Народной Республики, Гонконга, Австралии, Турции, Азербайджана, Прибалтики, Российской Федерации, Малайзии, более 50 стран. Все они высоко оценили уникальную систему Интеллектуальных школ: особенности NIS-Programme, системно-методический комплекс, OnlineMektep, STEM приоритеты и NIS Hub, а также организационную структуру, образовательный процесс и воспитательную работу, международную аккредитацию, стратегическое партнерство, методическую поддержку среднего образования, трансляцию опыта.

Ученики Интеллектуальных школ продолжают марафон академических достижений в стране и мире, за всю историю NIS они завоевали более 15800 медалей разного достоинства на престижных международных и республиканских олимпиадах, научных соревнованиях и конкурсах.

В 2022 году NIS Актобе закрепила звание настоящей кузницы мировых чемпионов по географии, Санжар Хамитов принял победную эстафету своего тренера Рустама Валеева и завоевал вторую в истории Казахстана золотую медаль IGeO, первую в стране медаль высшей пробы на Европейской географической олимпиады ЕGeO. Таир Сатубалдин из алматинской NIS физико-математического направления доказал высокие стандарты Интеллектуальных школ, трижды завоевав золото Жаутыковской олимпиады.

С 2017 по 2022 год сборная команда NIS пять раз признавалась лучшей командой по итогам республиканской олимпиады по предметам естественно-математического направления.

165 учеников Интеллектуальных школ являются обладателями авторских прав в области математики, информатики, программирования, 48 являются обладателями патентов в области химии, нанотехнологий и биологии, более 220 получили денежные гранты на сумму более 60 миллионов тенге и свыше 100 тысяч долларов США для реализации инновационных стартап-проектов и идей.

По итогам экзаменов, соответствующих стандартам GCE-A level, Cambridge-A level (Великобритания), выпускники Интеллектуальных школ по всем предметам превышают результаты выпускников большинства школ в мире (с 2019 года в среднем на 15%). Стабильно высокие баллы по программе международного бакалавриата показывают выпускники NIS IB. Доля получивших диплом международного бакалавриата составляет 94%, тогда как в мире этот показатель – 85%.

За 15 лет Интеллектуальные школы закончили более 17 000 выпускников, из них 92 % стали обладателями государственных и университетских грантов в Казахстане и за рубежом, более 80% выбрали технические, инженерные, медицинские, педагогические, сельскохозяйственные, экономические специальности. Каждый четвертый поступил поступил в Назарбаев Университет, более половины – в лучшие отечественные ВУЗы, каждый пятый – в топовые университеты мира.

24 выпускника обучаются в университетах Лиги Плюща (Гарвардский университет, Университет Пенсильвании, Корнельский университет, Брауновский университет, Колумбийский университет, Принстонский университет, Дартмутский колледж, Йельский университет), 476 в топовых ВУЗах по версии рейтинга QS, в том числе в Массачусетском технологическом институте, Университете Стэнфорда, Университете Йонсей, Гонконгском Политехническом Университет, Университете Торонто и других. Первой из выпускников 2023 года получила полный грант на обучение MIT Альмира Нурланова из NIS Актау.

Сегодня каждая школа в системе NIS гордится тем, что высокие стандарты доказаны международной аккредитацией Совета Международных школ (CIS), Нидерланды. В 2021 году Интеллектуальные школы вступили во второй цикл для подтверждения статуса аккредитованной школы по обновленному протоколу CIS. На сегодня 8 NIS имеют статус «Школа – кандидат на ре-аккредитацию».

Мировые стандарты NIS также подтверждает логичная серия уникальных достижений трех Центров – педагических измерений, педагогического мастерства и образовательных программ.

Инновационный проект Центра педагогических измерений NIS «Быть проактивным учителем в формативном оценивании» вошел в топ-10 инновационных идей международного проекта финской академии «HundrED». Знаковым событием научно-практической конференции NIS «Учить, воспитывать, любить» можно назвать вручение АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» сертификата RCEC (Исследовательский центр экспертизы и сертификации, Нидерланды) об аккредитации конкурсного отбора.

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры включила Центр педагогического мастерства NIS в топ-10 лучших мировых практик за особые достижения в повышении профессионального развития учителей. Премия UNESCO Hamdan продолжила целый цикл международных достижений Центра педагогического мастерства. В течение нескольких лет 10 образовательных программ ЦПМ по повышению квалификации прошли безусловную сертификацию Германского Института аккредитации, сертификации и обеспечения качества. В январе в штаб-квартире ACQUIN в Байройте АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» было вручено свидетельство о программной аккредитации, посвященной школьной команде, в настоящее время идет подготовка к институциональной аккредитации.

Центр образовательных программ стал победителем конкурса EDCRUNCH AWARD PRODUCT в г. Москва (Россия) и удостоен диплома I степени за разработку мобильного приложения AR NIS – цифровизация бумажных учебников с применением технологии Augmented Reality. Приложение «AR NIS» бесплатно доступно в Google Play Market и App Store. С 2021 года Центр приступил к работе над собственной цифровой средой обучения, которая состоит из двух компонентов – NIS Online и NIS Lab. В 2022 году на NIS Lab получены авторского права.

В мае 2022 года главной новостью в стране стал масштабный урок домбры в столичной NIS физико-математического направления. Это – единственный случай в мире, когда на главном национальном инструменте сыграла тысяча учеников одной школы. Дирижировал уникальным оркестром педагог дополнительного образования, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан Айтжан Тоқтаған. На самом масштабном уроке домбры прозвучали знаменитые кюи «Сарыарқа», «Балбырауын», «Еркем-ай», «Кеңес», «Жастар биі».

Домбра – сакральный инструмент для каждого казаха, и внесение нашего урока в Книгу Гиннеса – это открытие домбры всему миру. Сегодня уникальный урок зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса.

Педагоги NIS видят свою миссию в расширении национального компонента в образовательном процессе, сохранении уникального менталитета и культурного кода казахского народа.

Творческие отчеты Интеллектуальных школ во всех городах «Ұлы дала мұрагерлері» и домбровые флешмобы каждый раз становятся главными событиями страны. Знаковые имена лучших сыновей и дочерей казахского народа, ставших героями своего времени, жизнь и наследие великих возрождают интерес и причастность к истории страны, воспитывают патриотизм и гражданскую ответственность. В год юбилея Ибрая Алтынсарина была создана онлайн площадка педагогического мастерства его имени, проведена большая серия круглых столов, посвященных творческому наследию Ахмета Байтурсынова, все ученики и учителя приняли активное участие в Абай-челлендже. Во Всемирный день книги и авторского права в NIS начался масштабный проект «Қазағымның әдебиеті».

В Интеллектуальных школах основные курсы в обязательном порядке дополняются элективными курсами и внеурочными мероприятиями. Воспитательная работа организована на проектной основе, действуют кружки по интересам, реализуются социальные проекты и практики, направленные на изучение истории, культуры и традиций своей страны, современных достижений Казахстана. Это исследовательские краеведческие экспедиции «Туған елге тағзым» («Поклонись родной земле»), «Жүз күйдің тарихы» («История 100 кюев»), «Жүз кітап» («100 книг»), социальные практики «Екі апта ауылда» («Две недели в ауле»), «Ата-ана жұмысындағы он күн», («Десять дней на работе»), «Ата-ана жұмысымен танысу» («Знакомство с работой родителей»); а также проекты «Қазақ әндері» («Казахские песни»), «Ұлы дала ақындары» («Поэты Великой степи»), «Менің өмірімде қолданатын мақал мәтелдер» («Пословицы и поговорки, которые я использую»), «Ұрпақтар сабақтастығы» («Преемственность поколений»).

Среди многочисленных клубов большой популярностью пользуется «TEDx», основанный на знаменитом формате «идеи, достойные распространения», «Клуб Wikipedia», направленный на расширение казахоязычного контента одноименной онлайн-энциклопедии.

Лучшие традиции казахского народа поддерживают интеллект и научный интерес на Наурызовских встречах, которые можно назвать весенним брендом Интеллектуальных школ. В 2019 году впервые старт Наурызовским встречам был дан на стартовой площадке космодрома Байконур. В NIS Кызылорды на мартовскую встречу юных ученых «Космос. Наука. Интеллект» приехали все три казахстанских космонавта – Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов.

Каждый год знаковым событием в мировой педагогике становится международная научно-практическая конференция NIS, признанная одной из самых авторитетных площадок, на которой анализируются и решаются главные вопросы глобального образования. На трибуне астанинской конференции выступали Паси Салберг, Алан Руби, Тим Оутс, Он Сен Тан, Дэвид Марш, Колин Маклафлин, Дэвид Бриджес и другие топовые эксперты, имена которых давно стали самостоятельными брендами в мировой педагогике.

Начатая пять лет назад социальная акция «Қолдайық ауыл мектебін!» получила логическое продолжение в образовательных проектах странового масштаба «Сельская школа powered by NIS» и «Развиие потенциала 17 опорных школ в сельской местности», которые реализуются в партнерстве с группой компаний «Aitas KZ», Фондом «Қазақстан халқына» и Фондом устойчивого развития образования.

Главная миссия уникальной программы – в сокращении разрыва между городским и сельским образованием, создании современной образовательной среды в школах разных регионов.