Курс на функциональную грамотность

Именно потенциал начальной школы как фундамент образования предопределяет способность детей успешно обучаться.

Программа развития ООН в Докладе о человеческом развитии 2013 года акцентировала внимание стран мира на следующем тезисе: «ключевым фактором расширения человеческих возможностей является не продолжительность обучения, а качество образования». Традиционно эксперты в области оценивания эффективность реализации государственной образовательной политики определяют посредством мониторинга трех ключевых факторов качества образования.

Во-первых, содержание образования – государственные стандарты и соответственно учебные программы, учебники и учебно-методические комплексы. Во-вторых, условия, соз­данные для успешного обучения, в том числе педагогический корпус страны. В-третьих, учебные достижения учащихся. Носитель качества полученного образования – выпускник детского сада, школы, колледжа или вуза.

Один из наиболее признанных мировым педагогическим сообществом международный экзамен образовательных достижений обучающихся 15-летнего возраста PISA (Programme for International Student Assessment) Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) конкурентоспособность систем образования определяет через оценку уровня компетентности мотивированной на обучение и профессиональное развитие личности. В данном проекте принимают участие самые развитые страны мира, в том числе страны ОЭСР, на долю которых приходится 80% мировой экономики.

Сильный профессиональный «кад­ровый резерв» различных секторов экономики и социальной политики – это школьники, которые уже сейчас демонстрируют высокий уровень навыков решения широкого круга проб­лем. Мы получаем ответ на важный вопрос, насколько хорошо школьники смогут в будущем экстраполировать то, что знают. Итоги участия в проекте позволяют не только получить объек­тивные данные, но и реально оценить достижения и проблемы школьного образования. В исследовании PISA-2012 улучшены показатели в сравнении с PISA-2009 в направлении математическая и естественно-научная грамотность 15-летних обучающихся. Рост показателя результативности выполнения заданий математической грамотности составил 27 баллов и 25 баллов по направлению «естественно-научная компетентность» обучающихся. При этом наши школьники все еще уступают своим зарубежным сверстникам в ключевых компетенциях – умении интерпретировать и анализировать информацию, прогнозировать те или иные процессы, работать с данными графиков и представлять аргументированные ответы.

Да, мы гордимся тем, что наши дети достаточно полно отвечают на вопросы «Что?», «Где?», «Когда?». При этом представить развернутые объяснения на вопросы «Почему?», «Как?», «Зачем?» затрудняются. Самый высокий, шестой, уровень функ­циональной грамотности во всех трех областях исследования (способность школьников детально, точно и глубоко интерпретировать как текст в целом, так и каждую единицу информации, уловить мысль автора, сопоставляя разные точки зрения, грамотно аргументировать и представить свою точку зрения) демонстрируют 15-летние обучающиеся Кореи, Финляндии, Китая, Сингапура, Японии.

Одна из главных миссий международных исследований функциональной грамотности школьников – глубокий экспертный анализ «богатства» содержания образования: от концептуальных целей, обозначенных в стандартах и учебных программах, до контекст­ных социально-экономических факторов, влияющих на успешность обучения детей в странах-участницах. Обладая информацией об уровне учебных достижений обучающихся, педагогическое сообщество стран-участниц определяет направления максимального улучшения результатов обучения. При этом критерии успешности обучения – умение ясно выражать мысли, аргументировать, работать в группе и команде – формируются прежде всего на уровне начальной школы. Младшим школьникам свойственны чувство ответственности и дружелюбие, желание больше знать и получать достаточно полный ответ на вопрос «Почему?».

Новая концептуальная модель содержания начального образования Государственного общеобязательного стандарта, разработанного АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» совместно с Национальной академией образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК и широко обсуждаемая сегодня педагогическим сообществом страны, позволит кардинально проработать национальные учебные программы и улучшить контент учебников и учебно-методических комплексов. Проект рамочного документа начального образования расширяет целевые задачи – «развитие навыков поиска, анализа и интерпретации информации соответственно возрастным возможностям как основы для эффективной организации индивидуальной и командной работ». Это, в свою очередь, предполагает обновление педагогических методов и форм воспитания, обучения и развития.

Опыт участия казахстанских школьников в международных исследованиях убеждает нас в необходимости разработки установленных и принятых учительским сообществом критериев «школьного портфеля компетенций». Предложенная в проекте ГОСО начального образования «система целей начального образования, представленная в виде ожидаемых результатов обу­чения», созвучна с концептуальными методологическими положениями ведущих международных сравнительных исследований качества школьного образования PISA, TIMSS и PIRLSS. Глубокий анализ международных энциклопедий таких исследований свидетельствует о необходимости внедрения в образовательный процесс уже на начальной ступени среднего образования необходимых механизмов и инструментов «взращивания» компетенций.

Каждый наставник младших школьников заинтересован в том, чтобы его ученик был успешным в обучении на других ступенях образования и смог реализовать полученные компетенции в полезные для жизни навыки. Внед­рение критериального оценивания «успешности учебной деятельности отдельного учащегося и успеваемости класса в целом» позволит педагогам своевременно проводить не только корректирующие, но и, что очень важно, предупреждающие и прогностические педагогические действия для устранения возможных сбоев процесса обучения. При этом установленная планка должна быть соизмеримой и реальной как для ученика, так и для учителя. И здесь прежде всего важно, чтобы учитель не испытывал никаких трудностей. Потому как по итогам такой работы определяется и профессиональная компетентность педагога. Достигнутые учащимися результаты должны оцениваться на основе выработанных критериев по «конкретному учебному предмету, классам», которые соответствуют ожиданиям прежде всего самого школьника, его родителей, а значит, общества и государства.

Нельзя не менять систему, когда среда изменилась до неузнаваемости. Время диктует новые требования к образованию. Преобразования в глобальном мире не позволяют школе стоять на месте. Ответить на запросы времени может только такая система обучения, которая формирует высокий уровень ключевых компетенций.

Реформа начального образования не революционный, а вполне закономерный эволюционный процесс. В целом обновление содержания обу­чения младших школьников позволит успешно позиционировать нашу страну по показателю «качество начального образования» в Глобальном рейтинге конкурентоспособности стран мира, проводимом ежегодно Всемирным экономическим форумом. Реализация принципа «образование ради повышения качества развития личности учащегося», предложенная разработчиками нового концептуального документа, станет главным тактическим шагом перехода традиционной школы, ориентированной на получение обучаемыми суммы знаний, к системе образования, выпускники которой найдут свою нишу в жизни и внесут неоценимый вклад в прогресс страны.

Алмагуль КУЛТУМАНОВА, директор Национального центра образовательной статистики и оценки Министерства образования и науки РК