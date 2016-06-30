​Курс – на углубление преобразований

В ходе встречи она рассказала о работе, проводимой министерством, по повышению качества и доступности медицинской помощи и информатизации услуг, обеспечению социального благополучия казахстанцев и занятости казахстанцев. В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента РК, Канцелярии Премьер-Министра РК, депутаты Мажилиса и Сената Парламента РК, министерств внутренних дел, образования и науки, информации и коммуникаций.

В начале своего выступления министр отметила, что в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ, объявленных Главой государства, предусматривается внедрение в Казахстане новой модели системы здравоохранения, основанной на солидарной ответственности государства, работодателей, работника. В этом году МЗСР РК приступило к реализации новой Госпрограммы развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016–2019 годы. Она стала логическим продолжением предыдущих программ и направлена на дальнейшее углубление преобразований в сфере здравоохранения.

Разработана программа «Бала-аман». Это веб-ресурс, предусматривающий демонстрацию различных видов упражнений для снятия усталости и напряжения среди детей младших классов, обучение формированию правильной осанки на конкретных примерах, привитие навыков правильного питания и других полезных умений. Эта программа с сентября по декабрь 2016 года будет реализована в пилотном режиме в школах Астаны и Алматы, а с первого января 2017 года – во всех школах страны.

Министр также подчеркнула, что социальные обстоятельства, взятые Правительством перед населением, выполняются своевременно и в полном режиме. Поэтапно реализуется План мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов на 2012–2018 годы. Системно проводится работа по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями посредством паспортизации и адаптации объектов социальной и транспортной структуры, обеспечению их техническими вспомогательными средствами реабилитации.

С конца 2015 года запущен пилотный проект по внедрению интегрированной модели специальных социальных услуг на базе Восточно-Казахстанской области. С сентября текущего года в шести медицинских колледжах внедряется финская модель подготовки медсестер. До конца 2016 года будет реализована Дорожная карта по выстраиванию механизма взаимодействия заинтересованных служб, организовано обучение специалистов системы образования, здравоохранения, социальной защиты и служб пробации. Говоря о вопросах социально-трудовой сферы, министр напомнила, что МЗСР РК реализует программу «Дорожная карта занятости-2020». В минувшем году по всем ее направлениям было трудоустроено более 167 тыс. человек. После своего выступления Тамара Дуйсенова ответила на различные вопросы аудитории.