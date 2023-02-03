Курс на знание

Внутриполитические и социально-экономические процессы в стране побуждают граждан по-новому взглянуть на вопрос изучения языка Абая. Люди понимают, что он служит не только инструмен­том для бытового общения, но и одним из факторов успешного трудоустройства и карь­ерного роста, а главное – способствует единению народа страны.

Хорошим решением для граж­дан, решивших изучать его, служат специальные курсы, организованные областным управлением по развитию языков. Примечательно, что обучение проводится на бесплатной основе по методике, заметно отличающейся от школьной – более продуктивной и эффективной. В ней главный упор делается в первую очередь на разговорную речь, знание грамматики и увеличение словарного запаса. Для удобства обучающихся вся учебная программа разбита на три блока по уровням сложности.

Возможность изучать казахский язык сегодня есть у всех желающих. Некоторым коллективам даже идут навстречу, проводя уроки на рабочих местах. Таким шансом воспользовались и работники региональной Ассамблеи народа Казахстана, представители этнокультурных объединений области.

Менеджер по работе со средствами массовой информации КГУ «Қоғамдық келісім» Ольга Макарова считает, что знать язык страны, в которой живешь, – долг каждого ее гражданина. И когда работникам Дома дружбы предложили изучать казахский язык, она в числе первых записалась на курсы.

– На мой взгляд, знание государственного языка – это своего рода дань уважения своей Родине и людям, которые проживают здесь. Другой вопрос, когда люди стараются изучить его, но, к сожалению, в силу психологических особенностей, возраста не пре­успевают в этом. Это, к примеру, касается пожилых людей, у большинства из которых возникают проблемы с усвоением нового материала из-за ухудшения памяти. Но думается, что хотя бы элементарное, часто использующееся в быту способен освоить каждый, – говорит она.

По словам Ольги Макаровой, прежде она знала отдельные слова, могла перевести с помощью словаря несложные тексты. Но в последнее время по работе она все чаще сталкивается с материалами, написанными на государственном языке, и тех знаний, что были, ей не хватает.

– Когда я училась в школе, специализирующейся на углубленном изучении английского языка, казахский в учебной программе как отдельная дисциплина почему-то вовсе отсутствовал. Его стали преподавать у нас только в конце 11-го класса. Но, сами понимаете, толку от этого было мало. И багаж, который у меня был до курсов, приобретен в процессе журналистской деятельности. Но даже его стало недостаточно в нынешней работе и в жизни в целом. На сегодняшний день я завершила обучение по базовому блоку. Для себя взяла немало полезного. К примеру, раньше всегда путала падежные окончания, не знала, в каких случаях глухие согласные меняются на звонкие. Безусловно, пополнился и словарный запас, – поделилась Ольга Макарова.

По ее мнению, мешает овладению языком психологический барьер, который, как правило, переступить порой очень сложно. Ею, к сожалению, он тоже пока не преодолен в полной мере. По этой причине в перспективе моя собеседница планирует продолжить изучение. Но пока приостановилась, так как совмещать изучение языка с работой оказалось непросто.

Знать казахский язык считает необходимым и заведующая кабинетом медиации КГУ «Қоғамдық келісім» Валентина Досыбиева. По ее словам, с каждым годом количество документов на государственном языке растет, и работать с ними становится все труднее.

– Надо сказать, что это не первая моя попытка освоить государственный язык, – призналась женщина. – Прежде, когда я пыталась сделать это, у меня не было четкого понимания, для чего мне он нужен, где буду применять его знание, поэтому и особого желания учить не было. Сегодня же ко мне пришло осознание значимости знания казахского языка. Я стала усердно заниматься, и спустя некоторое время учеба принесла первые плоды. Почувствовав, что у меня получается, появился еще больший интерес.

Валентина рассказала, что вышла замуж за казаха и 25 лет прожила в его семье, но выучить язык не смогла, поскольку родственники супруга сами не владеют им на должном уровне.

– Все это результат политики, которая проводилась в советскую эпоху, – сказала Валентина Досыбиева. – В то время важно было знать русский язык, потому что образование получали на нем, его же преимущественно применяли в повседневной жизни. Кстати, даже в школе, где я училась, не было такой дисциплины.

По словам моей собеседницы, прежде она немного понимала носителей языка, но говорить не могла. После первого этапа организованных в Доме дружбы курсов старается применять полученные знания в жизни.

– Мне нравится, что во время занятий нас учат не только отдельным словам, а составлению предложений. А это основа для диалога, к которому мы на уроках постепенно идем. Чувствуется, что пока еще мне не хватает словарного запаса, поэтому учу слова самостоятельно. К примеру, постоянно смотрю обучающие видеоролики в TikTok. Сегодня мои дети, которые уже шагнули во взрослую жизнь, говорят, что без знания государственного языка устроиться на работу в стране очень сложно. Именно по этой причине младшего сына отдала в школу с казахским языком обучения.

Что касается психологического барьера, то женщина абсолютно не ощущает его.

– Меня окружают люди, которые понимают, что я только учусь, радуются моему стремлению знать государственный язык. Потому я не стесняюсь, наоборот, стараюсь говорить больше, а они мне подсказывают, исправляют ошибки и одновременно придают уверенности в том, что я правильно выражаю свои мысли. Эти люди подбад­ривают, советуют говорить как можно больше, так как научиться возможно только на практике. И ничего, что поначалу часть слов используешь на русском языке, часть – на казахском. Говорят, что со временем все придет, – поделилась Валентина Досыбиева.

По ее мнению, в изучении любого языка все-таки важны благоприятная среда и комфортные условия. Прежде всего психологические. Она привела примеры, когда ее знакомые сумели быстро освоить язык, оказавшись в ауле, где местные жители говорили только по-казахски.

– Успех во многом зависит от окружения, – уверена Валентина Досыбиева. – Если человек постоянно общается с русскоговорящими, то выучить казахский язык ему становится гораздо сложнее. Такой пример есть и в моей семье. Когда мы только отдали сына в школу с казахским языком обучения, все дети почему-то разговаривали с ним по-русски, и, соответственно, мы не видели особого эффекта. Но спустя время картина кардинально изменилась. Сегодня все вокруг говорят на языке Абая, в том числе и мой сын. Вот и я стараюсь не отставать от него.