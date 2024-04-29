Курс тенге ставит очередные рекорды

Официальная стоимость доллара на 30 апреля составила 441,44 тенге. Это на 0,4% (1,91 тенге) меньше, чем днем ранее, а также самый низкий уровень с 13 июля 2023 года, свидетельствуют данные Нацбанка РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал DATA HUB

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Между тем курс евро находится на минимуме с 13 марта 2023 года – 473,09 тенге. За день он ослаб на 0,5% (2,45 тенге).



Курс рубля на завтра – 4,75 тенге (-1,5%, или 2,45 тенге, к 29 апреля). В последний раз аналогичное значение отмечалось 4 августа 2023 года.