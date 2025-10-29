– Военное образование – ключевой элемент национальной безопасности. С учетом потребностей армии открыты новые направления: управление беспилотными летательными аппаратами, радиоэлектронная разведка и борьба, защита информации, криптология, логистика и военное строительство. Расширяется сотрудничество с гражданскими вузами, реализуются двудипломные программы с КазНУ имени аль-Фараби, Академией логистики и транспорта, Казахской академией спорта и туризма и другими партнерами, – подчеркнул Мурат Олжабаев.

С 2020 по 2025 год четыре республиканские школы «Жас ұлан» преобразованы в военные колледжи в Астане, Шымкенте, Алматы и Караганде. Подготовка сержантов ведется по пяти специальностям и 11 квалификациям, включая новые направления – физическая культура и спорт в военном деле и управление разведывательными и десантно-штурмовыми под­разделениями.

В 2025 году на место в институты претендовали двое человек, в колледжи – трое. По итогам отбора зачислен 1 761 абитуриент: 837 – в институты и 924 – в колледжи. План набора выполнен в полном объеме, что свидетельствует о результативности проф­ориентационной кампании и доверии граждан к военному образованию.

Министерство обороны активно развивает международное сотрудничество. В казахстанских вузах обучаются военнослужащие из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, а более 400 казахстанских курсантов проходят обучение в военных вузах за рубежом.

Отдельное внимание уделяется социальной поддержке военнослужащих срочной службы.

– Для укрепления престижа воинской службы и повышения заинтересованности граждан в прохождении срочной воинской службы Министерством обороны с 2023 года реализуется комплексный проект мотивационного характера. Его ключевая цель – создание условий для профессио­нального и образовательного роста граж­дан после прохождения службы в рядах вооруженных сил, а также повышение конкурентоспособности молодых людей на гражданском рынке труда за счет преимуществ, предоставляемых военнослужащим срочной службы, – сказал Мурат Олжабаев.

Гражданам, прошедшим срочную службу, предоставляются государственные образовательные гранты. За два года выделено 8 100 грантов, из них в 2025 году – 2 710. Отбор ведется через информационную систему Sarbaz 2.0, охватывающую свыше 118 тыс. военнослужащих призывов 2022–2025 годов. Как уточнил спикер, система обеспечивает автоматическое распределение грантов по результатам рейтинга, что исключает коррупционные риски.