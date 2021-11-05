Курсом на профилактику и доверительные отношения

Точка отсчета

После развала Советского сою­за Казахстану досталась в наследство правоохранительная система советского уклада со своими очевидными плюсами и минусами. Но веяния времени требовали перемен во всем, в том числе и в работе органов внутренних дел.

Новая реальность заставила руководителей страны пересмотреть подходы и принципы работы профильных ведомств. Действовать приходилось в непростых условиях: нарастающий экономический кризис, все больше сказывающийся самым неблагоприятным образом на зарплатах служителей порядка, резко возросший уровень преступности (а вместе с ним и появление доселе неизвестных явлений – рэкета, заказных убийств), эмиграция, социальная неустроенность. Все это сильно дестабилизировало ситуацию, в том числе криминогенную. Не хватало специалистов, отсутствовала новая нормативно-правовая база.

И именно в этот непростой период огромное значение возы­мела незаурядная личность Елбасы – Первого Президента Казахстана. Именно его воля – дать органам правопорядка все самое необходимое для эффективной борьбы с преступнос­тью – сыграла решающую роль в стабилизации ситуации. По воспоминаниям современников, Глава молодого государства регулярно встречался с личным составом МВД, всегда был готов принять руководителей ведомства с докладом в любое время.

Точкой отсчета стал Закон № 1405–XII «Об органах внут­ренних дел Республики Казахстан», принятый 23 июня 1992 года и ставший первым актом, определившим задачи и функции ОВД, их права и обязанности в новых условиях.

Еще более конкретные направления и задачи были определены следующим Законом от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности», делающим упор на развитие и улучшение оперативных служб. Именно эти законодательные акты стали основой для становления нынешней правоохранительной системы.

В последующем Министерством внутренних дел был принят и реализован широкий спектр мер по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, сполна отобразивший обозначенные ранее задачи и приоритеты по обеспечению гражданской безопасности.

В конце 90-х произошло еще одно значимое событие: в целях создания единой системы органов по охране общественного порядка милиция Казахстана была переименована в полицию указом Президента РК от 9 декабря 1998 года № 307. А в 2007 году указом Главы государства от 5 июня 2007 года № 342 за полицейскими была закреплена профессиональная дата – отныне 23 июня стало Днем полиции.

В последующем в соответствии с поручением Президента в 2014 году принят новый Закон «Об органах внутренних дел» (23 апреля 2014 года № 199), существенно повысивший социальную защиту сотрудников органов внутренних дел в части оплаты аренды жилья, увеличения доплат за звание, выплаты подъемного пособия при перемещении и продвижении по службе.

Не скрывать, а обнажать проблемы

На заре реформирования сис­тема органов внутренних дел работала зачастую на создание видимости активной работы – в прямом смысле гнались за показателями. Но какой ценой? Ставка делалась на пресловутый процент раскрываемости и якобы планомерно снижаемый уровень преступности. Но по факту многое было фикцией: требования показать результаты приводили к манипуляциям с отчетными данными, искусственному занижению криминальной статистики (преступления и обращения просто-напросто не брались на учет), работа велась по большей части для галочки, а не во благо интересов общества.

Реальное же снижение уровня преступности стало происходить благодаря реализации поручения Первого Президента Нурсултана Назарбаева, данного на расширенном заседании Коллегии МВД по итогам 2010 года. Министерство совместно с Генеральной прокуратурой приступило к реализации политики обеспечения полной и объективной регистрации сигналов о преступлениях, а также искоренения практики их укрытия. К тем, кто отказывался привыкать к новым реалиям, применялось суровое наказание: за нарушения учетно-регистрационной дисциплины в 2011 году к ответственности было привлечено около 3 тыс. сотрудников, среди которых – 360 руководителей (часть из них лишилась своих должностей, а 13 и вовсе были уволены из органов внутренних дел).

Столь кропотливая учетная работа привела и к еще одному положительному новшеству: правоохранительная система стала «оцифровываться». Поначалу была введена услуга по выдаче заявителям элект­ронного талона-уведомления, что позволяло гражданам через веб-сайт или сall-центры и sms-сервис органов прокуратуры отслеживать ход разрешения своих заявлений. Дальше – больше: с 2012 года во всех органах была внедрена система электронной регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, сведения в режиме онлайн передавались в органы прокуратуры, что дало возможность своевременно защищать права обратившихся за помощью. А с 2015 года контроль за рассмотрением заявлений стал еще жестче: регистрация преступлений и правонарушений стала вестись в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).

Параллельно внедрялась новая модель уголовного судопроизводства, предусматривающая упрощение уголовного процесса. Если раньше преступления официально регистрировались только после проведенной по заявлению доследственной проверки и возбуждения уголовного дела, то сейчас заявления сразу же регистрируются в ЕРДР как преступления, а сама регистрация уже знаменует собой начало досудебного расследования.

Был зафиксирован резкий статистический рост преступности – до 330 тыс. преступ­лений уже в год введения практики, что связано с изменением порядка регистрации преступлений и введением в отечественный Уголовный кодекс понятия так называемых уголовных проступков.

В целом же за годы независимости была проведена масштабная работа по цифровизации правоохранительной сферы. Давно уже не в диковинку сис­темы видеоконтроля в общественных местах, камеры которых выводят все происходящее на улицах городов в центры оперативного управления. И если прежде подобные центры были пилотными проектами лишь в крупных городах, то на сегодняшний день ЦОУ – «глаза» любого департамента полиции, круглосуточно следящие за безопасностью казахстанцев. К слову, совсем скоро камеры ЦОУ будут оберегать и жителей некрупных населенных пунктов: в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» на 2018–2022 годы предусмотрены меры по дальнейшей модернизации оборудования действующих ЦОУ для внедрения национальной системы видеомониторинга, а также создание ЦОУ в 28 малых городах.

«Широкое использование современных технологических разработок в повседневной полицейской деятельности – одна из главных задач, поставленных Главой государства перед органами внутренних дел. Это дает возможность и для профилактики правонарушений, и для более оперативного раскрытия преступлений. Работу в этом направлении следует продолжать. Мы живем в эпоху цифровизации и должны максимально использовать ее потенциал», – высказал намерения своего ведомства министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев в феврале 2021 года.

Полицейский нового формата

Кропотливая и нелегкая работа велась все эти годы и по совершенствованию отечественного уголовного и адми­нист­ративного права. Уголовный кодекс Респуб­лики Казахстан, основной и единст­венный источник уголовного права Казахстана, был подписан Первым Президентом Казахстана Нурсултаном­ ­Назарбаевым 16 июля 1997 года и вступил в силу 1 января 1998 года. С 1 января 2015 года вступили в силу новые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях, в разработке которых МВД приняло активное участие. Наряду с этим минис­терством разработан новый Уголовно-исполнительный кодекс Рес­публики Казахстан.

Ведомством на постоянной основе проводится масштабная законопроектная работа по формированию нового правового пространства. За годы независимости разработано свыше 20 законов по вопросам профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, миграции, Национальной гвардии, гражданской защиты.

В 2010 году Нурсултан Назарбаев­ подписал Указ «О мерах по повышению эффективности правоохранительной дея­тельности и судебной сис­темы в Республике Казахстан». Елбасы подчеркнул: одним из ключевых вопросов реформы является четкое разграничение компетенции и освобождение правоохранительных органов от несвойственных функций, оптимизация системы расследования уголовных дел и в целом повышение эффективности правоохранительной деятельности.

«Следует констатировать, что действующая структура, ряд функций и полномочий правоохранительных органов не соответствуют сложившимся в обществе рыночным отношениям», – сказал тогда ­Нурсултан Назарбаев, подчеркнув, что «деятельность правоохранительных органов характеризуется громоздкостью системы управления, дублированием и пересечением функций».

В то время из-под контроля МВД ушли медвытрезвители, центры временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних, охранная деятельность была передана в конкурентную среду, функции административного ареста перешли Минюсту.

Серьезные реформы, касающиеся личного состава органов внутренних дел, начались поз­же. В рамках Дорожной карты по модернизации органов внут­ренних дел на 2019–2021 годы оптимизирована структура, на 11% (то есть на 10 592 человека) сокращена штатная численность органов и подраз­делений МВД, упразднены излишние управленческие звенья. В результате количество полицейских на 100 тыс. населения уменьшилось с 471 до 393 и достигло среднеевропейского уровня. Ведомством увеличен перечень сотрудников, которым становится доступна компенсация за аренду жилья.

Как заявил минувшим летом Глава государства Касым-Жомарт Токаев, «комплексная социальная поддержка тех, кто стоит на страже общественного правопорядка и безопасности, всегда будет одним из приоритетов нашего государства». А потому в течение предстоящих трех лет должностные оклады сотрудников органов внутренних дел повысятся в среднем на 30% – на эти цели предусмотрено более 100 млрд тенге. Поэтапно увеличивается ежемесячное денежное содержание военнослужащих Национальной гвардии: в 2021–2023 годах у офицеров оно повысится на 70%, а у военнослужащих по контракту – почти на 60%. До конца 2024 года все контракт­ники, проходящие службу в подразделениях специального назначения, получат офицерские звания.

Для более качественного формирования кадрового функцио­нала отечественных стражей порядка действует трехступенчатая система отбора, соблюдаются квалификационные требования. При этом особое внимание уделяется моральным и деловым качествам, а также результатам полиграфологического исследования. На сегодняшний день сформировано устойчивое профессиональное ядро – 65% от общего количества сотрудников имеют стаж службы свыше 5 лет.

В целях улучшения качества подготовки полицейских нового формата проведена реформа ведомственного образования. Из прежних 12 учебных заведений готовят сотрудников лишь шесть: Алматинская, Карагандинская, Костанайская академии, Актюбинский юридический институт, а также Павлодарский и Шымкентский учебные центры. Изменились и условия обучения. За исключением Карагандинской академии (там проводится подготовка следователей и криминалис­тов), во всех ведомственных вузах прекращено обучение по программам бакалавриата. Теперь будущие полицейские проходят первоначальное обу­чение на 3–6-месячных курсах, в зависимости от специализации. Вместе с тем в программу обучения введены новые курсы и дисциплины: специальная полицейская тактика, психологическая подготовка сотрудников ОВД, инфокоммуникационные технологии в работе ОВД, коммуникативные навыки и другие.

Каким должен быть казахстанский полицейский МВД, определено приказом № 358 от 24 апреля 2020 года. Утверж­денный стандарт полицейского предусматривает свод требований к личным и профессиональным качествам, необходимым для выполнения служебных задач, укрепления имиджа сотрудников органов внутренних дел и повышения уровня доверия граждан к полиции.

На особом контроле – вопрос противодействия коррупции и профилактики правонарушений в органах внутренних дел, регулярное проведение анализа коррупционных рисков в подразделениях по противодействию наркопреступности, криминальной полиции и тылового обеспечения (по вопросам проведения госзакупок). Внед­ряются новые форма­ты управления персоналом, установлена ответственность руководителей всех уровней за состояние воспитательной работы, а также дисциплины и законности среди личного состава.

Слышать, видеть, помогать

В настоящее время большое внимание уделяется реализации принципа «полиция шаговой доступности» в связке с соблюдением концепции «слышащего государства». Принимаются меры по обеспечению открытости и прозрачности работы, повышению уровня доверия населения.

В 2020 году в Послании народу Казахстана Главой государства Касым-Жомартом Токаевым было отмечено, что во всем прогрессивном мире институт полиции развивается на основе сервисной модели. Главное ее отличие от традиционной – в обеспечении чувства безопас­ности и профилактике правонарушений, превентивном решении проблем безопасности, помимо мер реагирования на уже произошедшие события.

По оценке экспертов, для перехода на сервисную модель в Казахстане в целом уже имеются правовая и организационная основы: приняты соответствующие кодексы, отраслевые законы («О профилактике правонарушений», «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка»); функционируют соответствующие государственные и общественные институты; созданы межведомственные комиссии по профилактике правонарушений на центральном, региональном и районном уровнях. При этом в приоритете должна стоять профилактика правонарушений с опорой на законопослушных граждан ввиду их нулевой терпимости к правонарушениям. Полиция, наряду с другими институтами власти, должна иметь четкое понимание, что волнует население и какие меры необходимо принимать для создания благоприятных и безопасных условий. В сервисной модели полиция инициирует решение проблем, даже если они не отнесены к ее компетенции, но потенциально могут повлиять на безопасность.

Ставку необходимо делать в первую очередь на участковых инспекторов полиции.

«Нужно вести с людьми открытый диалог – знать, чего они ждут от местной полиции, и всегда оказываться рядом, когда нужна помощь. По-другому добиться доверия казахстанцев у нас не получится», – подчеркивается в обращении Главы государства.