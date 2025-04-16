Кузнечных дел мастер Год рабочих профессий 16 апреля 2025 г. 1:00 3 Самат Бейсембаев старший корреспондент отдела экономики Александр Панов – кузнец с 34-летним стажем. Последние 25 лет работает в литейно-механическом цехе Павлодарского машиностроительного завода ТОО «ERG Service». фото пресс-службы ERG К своему труду он относится как к искусству – искусству работы с горячим металлом для создания деталей, которые после используются в производстве. На заводе его задача состоит в изготовлении поковок для дальнейшей переработки. – Когда к нам привозят металл, его разделяют на заготовки нужной длины. Их потом нагревают в печи, после чего забрасывают на молот, и, руководствуясь чертежами, мы изготавливаем детали. В итоге получаются шкивы, шестерни, валы – все, что необходимо для производства, – рассказывает Александр Панов. Треть века в кузнечном деле – это, конечно, большой путь. Неудивительно, что коллеги относятся к ветерану труда Александру Панову с большим почтением. – Когда я пришел в эту профессию, был очень молод. Но, кажется, уже тогда понимал, что мне было предначертано стать кузнецом. Работа спорилась, а я чувствовал себя нужным обществу, – вспоминает он. К слову, Александр Панов не ограничивается лишь производственными задачами. Помимо прочего, он увлекается художественной ковкой, создавая на заказ заборы, решетки, вазы и даже цветы. – Что мне нравится в кузнечном деле? Работать с горячим металлом. Это не только создание различных деталей для производства, это большое и увлекательное творчество, – признается он. Так, недавно кузнец получил заказ на изготовление... розы. Она была предназначена для женщины, уходящей на пенсию. Эту работу потом установили на специально подготовленной площадке. – Конечно, это искусство. Моя работа несет в себе память и эмоции, которые заказчик хотел сохранить на долгие годы, – говорит наш герой. Сейчас Александр Панов продолжает творить. Правда, в гараже у него стоит только наковальня. Печь, которая помогала нагревать металл, сгорела. Впрочем, это ему не мешает работать над непрекращающимся потоком заказов. – Один из последних наших с напарником проектов – создание оград и решеток для медресе для мальчиков. Такие заказы мне нравятся, ведь я знаю, что прослужат они очень долго, – делится трудолюбивый мастер. Надо сказать, что работа кузнеца всегда таит опасность. Горячий металл, молоты, пресс – это реальные риски. Но с годами человек уже автоматически соблюдает все меры техники безопасности. – В молодости как-то несерьезно относился к этим вопросам. Но с годами понял, насколько опасна моя профессия и как важно быть внимательным и осторожным, – отмечает Александр Панов. К сожалению, сейчас ситуация с кадрами в кузнечном деле оставляет желать лучшего. Молодежь не стремится идти в профессию, да и работа с горячим металлом не терпит случайных людей. Тем не менее мастер-ветеран не один – есть продолжатель его дела. Дочь, следуя примеру отца, устроилась на завод в 2017 году и получила профессию машиниста на молотах и прессах. – Мы с ней даже работали в одном цехе, – улыбается кузнец. – Сейчас она в декретном отпуске, но надеюсь, что продолжит эту работу, когда вернется. Кстати, на пенсию наш герой уходить пока не собирается. Он продолжает творить, благодаря чему стал настоящим хранителем традиций этого сложного ремесла. #профессия #кузнец #призвание #Александр Панов