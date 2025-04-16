К своему труду он относится­ как к искусству – искусству работы с горячим металлом для создания деталей, которые после используются в производстве. На заводе его задача состоит в изготовлении поковок для дальнейшей переработки.

– Когда к нам привозят металл, его разделяют на заготовки нужной длины. Их потом нагревают в печи, после чего забрасывают на молот, и, руководствуясь чертежами, мы изготавливаем детали. В итоге получаются шкивы, шестерни, валы – все, что необходимо для производства, – рассказывает Александр Панов.

Треть века в кузнечном деле – это, конечно, большой путь. Неудивительно, что коллеги относятся­ к ветерану труда Александру Панову с большим почтением.

– Когда я пришел в эту профессию, был очень молод. Но, кажется, уже тогда понимал, что мне было предначертано стать кузнецом. Работа спорилась, а я чувствовал себя нужным обществу, – вспоминает он.

К слову, Александр Панов не ограничивается лишь производственными задачами. Помимо прочего, он увлекается художественной ковкой, создавая на заказ заборы, решетки, вазы и даже цветы.

– Что мне нравится в кузнечном деле? Работать с горячим металлом. Это не только соз­дание различных деталей для производства, это большое и увлекательное творчество, – признается он.

Так, недавно кузнец получил заказ на изготовление... розы. Она была предназначена для женщины, уходящей на пенсию. Эту работу потом установили на специально подготовленной площадке.

– Конечно, это искусство. Моя работа несет в себе память и эмоции, которые заказчик хотел сохранить на долгие годы, – говорит наш герой.

Сейчас Александр Панов продолжает творить. Правда, в гараже у него стоит только наковальня. Печь, которая помогала нагревать металл, сгорела. Впрочем, это ему не мешает работать над непрекращающимся потоком заказов.

– Один из последних наших с напарником проектов – соз­дание оград и решеток для медресе для мальчиков. Такие заказы мне нравятся, ведь я знаю, что прослужат они очень долго, – делится трудолюбивый мастер.

Надо сказать, что работа кузнеца всегда таит опас­ность. Горячий металл, молоты, пресс – это реальные риски. Но с годами человек уже автоматически соб­людает все меры техники безо­пасности.

– В молодости как-то несерьезно относился к этим вопросам. Но с годами понял, насколько опасна моя профессия и как важно быть внимательным и осторожным, – отмечает Александр Панов.

К сожалению, сейчас ситуа­ция с кадрами в кузнечном деле оставляет желать лучшего. Молодежь не стремится­ идти в профессию, да и работа с горячим металлом не терпит случайных людей. Тем не менее мастер-ветеран не один – есть продолжатель его дела. Дочь, следуя примеру отца, устроилась на завод в 2017 году и получила профессию машиниста на молотах и прессах.

– Мы с ней даже работали в одном цехе, – улыбается кузнец. – Сейчас она в декретном отпуске, но надеюсь, что продолжит эту работу, когда вернется.

Кстати, на пенсию наш герой уходить пока не соби­рается. Он продолжает творить, благодаря чему стал настоящим хранителем традиций этого сложного ремесла.