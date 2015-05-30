Кузя, Немо и другие Свежий выпуск 430 Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

...Лампы в зале притушены, свет исходит в основном от аквариумов – больших, до полутонны воды вмещающих. Там, за стеклами, ведут свою жизнь пресноводные и морские обитатели – более 40 видов из разных частей света. У посетителя возникает полное ощущение, будто он, не отрываясь от иллюминатора, совершает путешествие между континентами. Взрослым сейчас, наверное, вспомнился «Наутилус» Жюля Верна, но если вы предположили, что устроители назвали экспозицию «Капитан Немо» по этой аналогии, то ошиблись. Но обо всем по порядку.

Администратор выставки Алексей Коновалов говорит, что их челябинская фирма, специализирующаяся на показе редкостей, к идее «Капитана Немо» пришла благодаря то ли случаю, то ли естественному ходу логики событий. До этого экспонировали птиц, бабочек, картины формата 3D. В офисе же, как у многих, имелся аквариум. А с этим делом, даже начинающий любитель подтвердит, стоит только начать, и уже не остановишься: рыбы растут, появляются новые, вот уже одной емкостью не обойдешься... С трех аквариумов фирма уже целенаправленно занялась подбором, рассылая заказы, и в результате сложилась коллекция, способная сослужить добрую службу многим. Петропавловск же оказался самым доступным по транспортному сообщению городом.

Первыми явились местные аквариумисты с профессиональными вопросами «как?» и «что?», особенно по части морских обитателей. Им рассказали, как самим создать соленую воду, как в аквариумах разводится и поддерживается микрофлора, как, наконец, уберечь рыб от стрессов при уходе. И главного не скрыли: мало загореться, следует еще и недюжинным терпением запастись – в отличие от пресноводного на создание добротного «морского» аквариума порой годы уходят, тут к занятию душой прикипеть надо.

Но зато реакция посетителей с лихвой оправдывает труды. На выставку школьники и студенты приходят группами и поодиночке, родители приводят своих чад – и сами увлекаются, как дети. И то – уже один взгляд на загадочный мир увлекателен сам по себе, а пояснительные таблички и рассказы экскурсоводов и вовсе открывают массу неожиданных подробностей.

«Рыбья кровь» – говорят о ком-то апатичном. С чего бы? Рыбы в полной мере обладают и любопытством, и наблюдательностью: за каждым из полутора сотен обитателей аквариумов при должном внимании даже в пределах одного вида можно заметить характерные особенности. Тем более если проводишь с ними почитай все время. Вот общий любимец – оринокский плоскоголовый сом Кузя, пребывающий в вечном движении. Ну молодой еще, достигнет к зрелости полуметровой длины, может, наберется солидности. А пока резвится вволю, охотно идет на контакт с людьми, любит, чтоб его губкой по бокам погладили. Прекрасно узнает своих и длинноиглый морской еж Боря, обладатель сложного характера. Если ему что-то не нравится, ни за что не дастся. А в хорошем настрое­нии игрив, общителен, когда знакомые открывают крышку аквариума, приветствует их, выпуская в лицо струю воды. В природе, говорит Алексей, за его собратьями подобного не замечалось, а этот, пожив близ людей, сам придумал такую забаву. А вот с крылаткой любые нежности вредны – для нее. Она, оказывается, как собака, привязывается к хозяину и уже ни от кого другого пищи не примет. Потому корм ей дают не с рук, а пинцетом: мало ли как дальше сложится, пусть лучше считает себя независимой.

Конечно, не все, кто плавает, так откровенно проявляют эмоции. С другой стороны, а может, просто не интересен человек двоякодышащему сенегальскому полиптерусу, чья генная память уходит в палеозойскую эру? Его, как и аравану, за особо плотную чешую именуют рыбой-драконом. Оба – хищники, причем аравана – разбойница покруче будет: способна даже птиц ловить, выпрыгивая из воды до трех метров, за что получила третье название – обезьяна. Но вот повезло ей с оригинальной чешуей – и стала считаться в Азии символом богатства и благополучия. Очень нужным правителям, так что китайские императоры отводили ей пруды со специально приставленной прислугой, ревностно, заметим, относившейся к своим обязанностям. Императоры умело мотивировали подданных: в случае гибели дорогой их сердцу ариваны нерадивые жили ровно столько времени, сколько требовалось для произнесения приговора, заранее известного...

Панцирная щука (второе название – аллигатор, за разительное сходство), скат, недружелюбная мурена... Не внушающие почтения пираньи: мелкие, прожорливые, живут большими стаями и берут жерт­ву скопом. А оказавшись в одиночестве, мигом теряются, бледнеют и опускаются на дно, притворяясь мертвыми. Ну и кто они после этого?

Впрочем, достаточно перечислять то, что надо видеть. Нам – к аквариуму, в котором плавает красно-белая рыбка-попугай. Этот симпатяга под именем Немо стал героем популярного ныне мультика. И настолько приглянулся зрителям, что вся ребятня с порога восторженно восклицает: «О, Немо!» Вот так выставка и получила свое название.



