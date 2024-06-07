Квалифицированные специалисты для экономики региона

В ходе двухдневного пресс-тура журналисты региона смогли не только ознакомиться с основными моментами производства меди, но и поговорить с теми, кому предоставилась возможность получить образование и устроиться на работу в компанию. Эта инициатива помогает молодежи получить качественное образование и развить свой потенциал в профессиональной сфере. Гранты включают финансирование на обучение в профильных учебных заведениях, что стимулирует молодых людей к саморазвитию и поиску новых знаний, помогая им реализовать свои профессиональные амбиции. Кроме того, такой подход значительно увеличил чис­ло квалифицированных специалистов, готовых внести свой вклад в развитие экономики региона.

За годы реализации программы освоено уже 117 грантов, выделенных компанией. На сегодняшний день в компании на разных должностях заняты 50 грантников. На этот год планируется выделить еще 23 гранта на 126 млн 535 тыс. тенге.

– При их распределении в первую очередь обращают внимание на ребят из области Абай. К примеру, из 117 грантов, которые мы освоили, обладателями 64 являются жители поселков Актогай, Копа и Тансык. Среди требований к кандидатам – наличие гражданства Казахстана, регистрация и фактическое проживание в области Абай, отсутствие судимости и грантов из других источников. Обучение проводится по очной форме в учебном заведении. Рассматриваются такие специальности, как «Обогащение полезных ископаемых», «Геология и разведка месторождения полезных ископаемых», «Горные работы», «Охрана и рациональное использование природных ресурсов», «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», «Механообработка», «Эксплуатация, ремонт и обслуживание машинного оборудования», «Автоматизация управления технологическими процессами», «Контрольно-измерительные приборы», «Автоматика» и «Электроэнергетика».

Грант обеспечивает затраты на обучение, проживание и стипендию. Помимо этого, грантники проходят у нас производственную практику, что помогает им закреплять теоретические знания на практике. По окончании вуза грантники-выпускники обязательно должны участвовать в конкурсном отборе по программе стажировки в нашей компании. На этот год запланирован найм 113 стажеров, – говорит начальник отдела обучения и развития персонала Дархан Ербасынов.

За время действия программы в компанию прибыли 642 стажера, 475 из которых были приняты и переведены на постоянные позиции.

Как отмечают сами грантополучатели, программа стала для них большим подспорьем, поскольку в большинстве компаний не принимают выпускников без опыта работы, а тут дается хорошая возможность не только набраться опыта, но и трудоустроиться на постоянное место работы. Одной из тех, кому удалось найти постоянную работу практически сразу после окончания учебного заведения, стала Юлия Шевченко. В июле будет ровно год с тех пор, как девушка стажируется на позиции техника-технолога.

– После 9-го класса я поступила в высший IT-колледж в Усть-Каменогорске, затем получила грант KAZ Minerals Aktogay. На базе колледжа обустроили кабинет, дали оборудование. Компания предоставила также всю необходимую производственную базу. Сюда я приезжала на практику: производственную и преддипломную. Причем практику проходила на разных участках. Как только получила диплом, со мной связались представители компании и трудоустроили. Так я начала работать техником-технологом. Для меня это очень хорошая возможность, чтобы набраться опыта и знаний, – рассказала Юлия Шевченко.

Кроме того, в регионе активно функционирует программа переквалификации местного населения. Эта идея возникла в связи с желанием компании трудоустроить именно местных жителей, однако кандидаты в большинстве своем не имели соответствующих навыков, необходимых для работы в компании.

По словам начальника отдела трудовых отношений ТОО «KAZ Minerals Aktogay» Алмаса Данибека, квалификации местного населения в основном были связаны с железнодорожными перевозками, что не подходило под требования горно-металлургической компании. В прошлом году стартовал проект, благодаря которому желающие смогли освоить новую профессию и трудоустроиться в компанию.

Для этого необходимо пройти обучение в электротехническом колледже Семея в течение трех месяцев. Компания полностью покрывает расходы кандидата на обучение, проживание в общежитии колледжа и даже выплачивает стипендию. Основные требования к кандидатам – наличие технического образования (среднее или высшее) и отсутствие ограничений по состоянию здоровья.

После прохождения курсов кандидаты в течение года стажируются в компании. За каждым закрепляется наставник, который обучает его и развивает навыки, полученные в колледже. Компания в этом году дополнительно отобрала еще девять кандидатов, которые в настоящее время проходят обучение, а затем приедут на оплачиваемую стажировку.

– Я трудоустроился по программе переквалификации местного населения. Обучался в электротехническом колледже Семея. Третий месяц прохожу стажировку на предприятии. Раньше работал в строительстве, в подрядных организациях на различных должностях. Решил, что хочу устроиться на постоянное место работы и освоить другую специальность, – поделился Рашит Калинуров.

Идея запустить программу «Стажер» возникла в компании еще в 2017 году. И вот спустя шесть лет она дает свои плоды – обеспечивает рабочими местами местное население.