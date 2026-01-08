Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане высокотехнологичная медицинская помощь (ВТМП) становится всё более доступной и результативной, позволяя проводить самые сложные и дорогостоящие вмешательства за счёт государственных механизмов финансирования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным ведомства, самой дорогостоящей высокотехнологичной операцией стала имплантация вспомогательной сердечной системы – её стоимость составляет 79 млн тенге. За 11 месяцев 2025 года такие системы были установлены 59 пациентам, для многих из которых операция стала единственным шансом на жизнь.

На втором месте по стоимости – трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток: 17,4 млн тенге за один случай, всего выполнено 117 операций.

Наряду с этим, наиболее востребованными высокотехнологичными вмешательствами стали:

- имплантация автоматического кардиовертера-дефибриллятора – 1 963 случая;

- эндоваскулярная эмболизация и окклюзия сосудов головы и шеи – 1 463 случая;

- трансплантация фетальных стволовых клеток – 1 384 случая.

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской помощи и применяется при лечении сложных заболеваний с использованием инновационных, научно обоснованных и безопасных методов диагностики и терапии.

«На сегодня в Казахстане доступны 82 высокотехнологичные медицинские технологии. ВТМП оказывается по ключевым клиническим направлениям, включая терапию, педиатрию, нейрохирургию, онкологию, кардиохирургию, травматологию, урологию, акушерство и гинекологию, а также трансплантологию. По республике более 120 медицинских организаций оказали высокотехнологичную медицинскую помощь населению. В рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи прооперировано более 1,6 тысячи пациентов, по системе обязательного социального медицинского страхования – около 17,5 тысячи. Общий объём возмещённых затрат составил 79 млрд тенге, при средней стоимости одного случая 4,1 млн тенге», – говорится в публикации.

Развитие и расширение высокотехнологичной медицинской помощи остаётся одним из ключевых направлений системы здравоохранения, позволяя спасать жизни, сокращать инвалидизацию и возвращать пациентов к полноценной жизни даже при самых тяжёлых диагнозах.