Кыргызстан представил первый в мире госстейблкоин

Экономика,В мире
147

Министерство финансов Кыргызстана сообщает о регистрации первого в мире государственного стейблкоина USDKG, обеспеченного реальным физическим золотом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Фото: Кабар

Регистрация проведена Государственной службой регулирования и надзора финансового рынка при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

USDKG приравнен к доллару США в соотношении 1 USDKG = 1 доллар США и обеспечен золотом, что делает его уникальным инструментом, сочетающим надёжность золота и технологии блокчейна.

"Кыргызстан стал первой страной в мире, официально выпустившей обеспеченный золотом государственный стейблкоин.

В ближайшие дни запланирована первая эмиссия USDKG и листинг на централизованных и децентрализованных площадках", - говорится в сообщении.

Эмиссия реализуется в рамках утверждённого пилотного проекта, направленного на развитие цифровой экономики и укрепление финансового суверенитета Кыргызской Республики.

До начала эмиссии будет опубликовано отдельное уведомление с подробной информацией о механизме, объёме и дате выпуска.

USDKG - это предложение миру нового финансового стандарта, основанного на прозрачности, надёжности и обеспечении реальными активами. Каждый токен подкреплён физическим золотом под контролем государства, что делает проект символом честных и обеспеченных стейблкоинов.

Отмечается, что  проект не связан с инициативой по разработке национального стейблкоина KGST и цифрового сома, которые рассматриваются в рамках Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий.

Эти направления являются параллельными инициативами, реализуемыми в рамках общей цифровой стратегии, но имеют разные цели, механизмы и обеспечение.

#Кыргызстан #золото #стейблкоин

Тенденция к увеличению темпов развития

