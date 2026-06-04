Жители каких стран реже всех выезжают за границу – исследование

Опубликован рейтинг стран по числу граждан, никогда не покидавших родину

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Международный туризм остается недоступным для большей части населения мира: новые данные подчеркивают значительные различия в опыте зарубежных поездок между крупными экономиками, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Согласно данным исследовательского центра Pew Research Centre, Индия входит в число государств с самой высокой долей людей, никогда не покидавших свою родную страну: 95% респондентов сообщили, что никогда не выезжали за границу. За ней следует Индонезия с показателем 92%, а также Нигерия — 90%.

Исследование показало, что на долю крупных развивающихся стран приходится большинство самых высоких процентов граждан, ни разу не пересекавших международную границу.

После Индии, Индонезии и Нигерии в рейтинге следуют Бразилия (87%), Мексика (79%), Южная Африка (77%), Кения (72%) и Аргентина (64%).

Напротив, в более богатых странах наблюдаются значительно более низкие показатели. В Японии 34% респондентов заявили, что никогда не выезжали за границу, по сравнению с 32% в Польше и 23% в Соединенных Штатах.

Исследователи отметили, что важную роль может играть численность населения. Такие страны, как Индия, Бразилия и Соединенные Штаты, предлагают огромные возможности для внутренних путешествий, что снижает для многих граждан необходимость в поездках за рубеж.

Кроме того, международные путешествия часто требуют значительных расходов на транспорт, проживание, визы и проездные документы, что делает их менее доступными для домохозяйств с низкими доходами.

Владение загранпаспортами также сильно варьируется от страны к стране. Правительственные данные показывают, что лишь меньшинство граждан во многих развивающихся странах имеют действующие загранпаспорта, что ограничивает возможности для международных поездок даже при наличии интереса.

Кроме того, визовые ограничения продолжают влиять на мобильность. Граждане некоторых стран сталкиваются с более строгими требованиями для въезда, более высокими затратами на оформление и более длительными сроками одобрения, чем путешественники из более богатых стран.

Эксперты утверждают, что высокие проценты граждан, никогда не выезжавших за границу, не обязательно указывают на отсутствие культуры путешествий.

В странах с большой территорией и разнообразными ландшафтами внутренний туризм часто служит альтернативой. Например, Индия ежегодно привлекает сотни миллионов внутренних туристических поездок, в то время как Бразилия, Мексика и Соединенные Штаты поддерживают обширные внутренние туристические рынки.

География также может влиять на туристические привычки. Жители небольших европейских стран часто регулярно пересекают границы по работе, для отдыха или учебы, что способствует более высокому уровню опыта международных поездок.

Несмотря на диспропорции, международный туризм значительно вырос за последние десятилетия. По данным Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), мировой туризм значительно восстановился после спада, вызванного пандемией, причем во многих регионах приблизились к уровню 2020 года или превысили его.