Кыргызстан вводит временное госрегулирование цен на уголь

В мире , Экономика
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Айман Аманжолова
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Такое решение принято в целях недопущения роста цен на уголь

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С 15 сентября 2024 года вводится временное государственное регулирование цен на уголь на территории Кыргызстана сроком на 90 календарных дней с установлением максимальных цен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар.

Как сообщили в министерстве экономики и коммерции, такое решение принято в целях недопущения роста цен на уголь, обеспечения их ценовой доступности для населения.

Служба антимонопольного регулирования примет меры по государственному регулированию и контролю в соответствии с Порядком государственного регулирования цен на социально значимые товары, утвержденным постановлением кабинета министров.

 

#цены #уголь #Кыргызстан

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