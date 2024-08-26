Кыргызстан вводит временное госрегулирование цен на уголь
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Айман Аманжолова
Такое решение принято в целях недопущения роста цен на уголь
С 15 сентября 2024 года вводится временное государственное регулирование цен на уголь на территории Кыргызстана сроком на 90 календарных дней с установлением максимальных цен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар.
Как сообщили в министерстве экономики и коммерции, такое решение принято в целях недопущения роста цен на уголь, обеспечения их ценовой доступности для населения.
Служба антимонопольного регулирования примет меры по государственному регулированию и контролю в соответствии с Порядком государственного регулирования цен на социально значимые товары, утвержденным постановлением кабинета министров.