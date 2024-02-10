Кызылординцы помогают задержавшимся из-за непогоды путникам

Транспорт
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Из-за сильной метели на территории Актюбинской области со вчерашнего дня перекрыты 1240-1357 км автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Самара-Шымкент", передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Кызылординской области

От границы Актюбинской области до города Аральска ограничено движение транспорта. В связи с этим в 20 километрах от города Аральска 12 инспекторов дорожной патрульной полиции работают на 6 машинах, сообщает пресс-служба акима Кызылординской области.

«На сегодняшний день остановлено 584 грузовых, 13 пассажирских, 210 легковых автомобилей и около 1000 пассажиров, направляющихся в Актюбинскую область. При акимате района создан специальный штаб. Местные волонтеры, учреждения и предприниматели организуют бесплатное горячее питание для пассажиров. Женщины и дети были размещены в общежитии индустриально-технического колледжа районного центра. Медики проводят проверку состояния здоровья людей дважды в день», - отмечается в сообщении.

Цены на продукты питания в комплексах придорожного обслуживания находятся на постоянном контроле местного акимата.

Кроме того, с 7 февраля в районе населенного пункта Ойынды Казалинского района в комплексе "Мирас" было остановлено 135 грузовых автомобилей (фур) и 35 легковых автомобилей. В машинах было около 200 человек. Сотрудники дорожной полиции пояснили, что дорога закрыта.

Акимат района провел переговоры с руководством комплекса, пассажирам предоставлено питание по низким ценам. Также им бесплатно раздали лекарства, питьевую воду. Запасов продовольствия достаточно. Для пассажиров с детьми подготовлены бесплатные спальные места в гостинице комплекса, организовано дежурство.

В целом во всех районах области пассажирам оказывается необходимая помощь со стороны районных акиматов. Ситуация находится на непосредственном контроле акима области.

#Кызылординская область #непогода

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