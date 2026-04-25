Лад в семье, мир – в общем доме

Более 12 тыс. казахстанских матерей вносят неоценимый вклад в укреп­ление единства и гармонии в обществе. Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Назипа Шанаи отметила, что огромную ответственность по воспитанию нового поколения граждан несут женщины.

Для укрепления института семьи, возрождения национальных традиций, воспитания подрастающего поколения и сохранения общественного согласия вот уже 12 лет действует Совет матерей. Создание этого консультативно-совещательного органа, функционирующего на всех уровнях – от республиканского и областного до аулов, – стало своего рода ответом на ряд негативных социальных вызовов в обществе, когда жертвами жестоких и необдуманных поступков женщин становились дети.

– Помните трагические случаи, когда молодые мамы избавлялись от малышей различными способами? Тогда многих волновал вопрос: как женщина, девять месяцев вынашивая под сердцем кровинушку, так безжалостно решает его судьбу? Где ее осознание, образование, теплота в сердце? На пути поиска ответов на эти вопросы, для решения возникших проблем в 2014 году и был создан Совет матерей. Сначала вся работа по сохранению и укреплению института семьи, воспитанию подрастающего поколения, снижению количества разводов, профилактике преступлений и правонарушений среди подростков, повышению уровня правовой грамотности женщин, распространению опыта успешных семей и многим другим направлениям велась исключительно в регионах. А с 2021 года действует республиканский Совет матерей, – говорит Назипа Идрисовна.

По статистическим данным, в респуб­лике действуют 1 755 советов матерей, насчитывающих более 12 тыс. человек. Если говорить обобщенно, то представители Совета матерей в том числе проводят работу по предотвращению разводов, защите прав женщин и детей, профилактике бытового насилия и правонарушений среди подростков, продвижению национальных программ и концепций, оказанию помощи нуждаю­щимся семьям и содействию в решении местных социальных вопросов. Во главе угла всех реализуемых задач – воспитание чувства толерантности и привитие принципов единства через семейные ценности.

– Единство начинается с семьи, где мать – хранительница домашнего очага – выступает медиатором и модератором в различных вопросах. Одна из первостепенных целей нашего совета – воспитание толерантности. Что такое единство и толерантность, в чем их значение? Ответы на эти вопросы важно находить внутри каждой семьи. И вот здесь следует отметить важную роль матерей, которые должны прививать детям уважительное отношение к чужому мнению, иному образу жизни или вере, – продолжает разговор председатель Совета матерей, подчеркивая актуальную мысль: поведение ребенка в обществе – зеркальное отражение принятых в семье норм поведения.

Долг каждой матери и отца в нашей стране – воспитать не только преданных, но и толерантных граждан, поскольку в семье закладывается фундамент гармоничного развития личности, способной сочетать любовь к Родине с уважением к многообразию окружающего мира. Как бы это пафосно ни звучало, но материнское воспитание выступает связующим звеном между личными ценностями человека и стабильностью государства, предотвращая конфликты и способствуя созидательному развитию нации. Поэтому неудивительно, что под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане выстроена жесткая система защиты прав женщин и детей, где борьба с домашним насилием признана стратегическим приоритетом. Президент твердо придерживается курса нулевой терпимости к агрессорам, сделав бескомпромиссное искоренение бытового насилия основой государственной политики. В поддержку этой инициативы Совет матерей ведет активную работу: проводит правовой ликбез для повышения грамотности женщин, внедряет инструменты медиации для разрешения семейных конфликтов и реализует масштабные проекты. В первом квартале 2026 года представителями Совета матерей организовано 1 58 мероприятий с охватом 73 650 человек, включая 365 публичных приемов, 230 круглых столов, 245 культурно-массовых и 201 тематическую встречу, а также 144 благотворительные акции, 115 обучающих семинаров, 90 мастер-классов и 68 конкурсов.

Семья остается основой государства, а ее устойчивость напрямую влияет на стабильность общества. Именно поэтому в Казахстане укрепление института семьи является одним из приоритетов государственной политики. В рамках концепции семейной и гендерной политики системная работа в этом направлении ведется как государственными органами, так и общественными организациями. Одну из ключевых ролей, как уже отмечалось выше, играет Совет матерей, который совместно с Министерством просвещения активно работает с родительским сообществом. Для пап, мам и их детей организуют встречи, заранее определяются темы, а управления образования на местах обеспечивают сис­темный подход. Особое внимание уделяется не только психологической поддержке, но и вопросам духовного и гуманитарного развития, а также пропаганде единства и толерантности.

– Одна из острых проблем современного общества – ранние браки. Вы сами видите, насколько увеличилось их количество. К чему это приводит? Преж­де всего, к неустойчивости семейных отношений, к возможным проблемам в воспитании детей. Шестнадцатилетней девушке, ставшей мамой, не имеющей достаточного жизненного опыта, тяжело воспитывать ребенка. Именно поэтому мы активно работаем в направлении профилактики ранней беременности. В середине июня планируем провести республиканский семинар в области Улытау, посвященный этой теме, – отметила Назипа Идрисовна, отдельно остановившись на вопросах развития психологической службы в Казахстане.

По оценкам специалистов, психология как наука в Казахстане пока находится на стадии становления: выпускники профильных факультетов не всегда получают достаточную практическую подготовку, а специалисты с зарубежным образованием – не всегда учитывают национальные традиции и культурные особенности. Этот разрыв отражается на росте числа разводов и других социальных проблем. Увеличение количества ранних браков и слабое развитие психологической службы усиливают социальные риски, поэтому акцент смещается на профилактику – через просвещение, работу с семьями и современные форматы взаимодействия с молодежью.

Совет матерей привлекает к работе практикующих психологов, которые помогают семьям справляться с кризисами и конфликтами, а также активно использует современные форматы работы с молодежью. В частности, совместно с театральными коллективами организуют выездные постановки и социальные проекты, в которых участвуют сами подростки и студенты – язык ровесников воспринимается гораздо эффективнее, чем наставления взрослых. Дополнительно создаются социальные видеоролики, поднимающие острые темы и вовлекающие молодежь в открытое обсуждение актуальных проблем. Работа социальных театров по всей стране также стала частью этой системной деятельности. Она реализуется в рамках решений, принятых на расширенном заседании Ассамблеи народа Казахстана с учас­тием Главы государства, и направлена на укрепление семейных ценностей и развитие ответственного родительства.

Сегодня Совет матерей, обладающий огромным потенциалом и состоящий из депутатов Парламента, специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения и представителей гражданского сектора, вносит огромный вклад в вопросы поддержки семей и формирования устойчивых культурных ценностей.