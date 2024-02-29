Лагерь для перемещенных лиц

Согласно информации телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», третий лагерь будет на севере провинции Дейр-эль-Балах в центральной части палестинского анклава. Кроме того, власти Египта планируют построить в Газе полевой госпиталь, снабженный операционными. Египетская сторона собирается предоставить убежище тысячам палестинцев.