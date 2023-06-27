Лауреатов конкурса для журналистов "Парасат" наградили в Сенате

Сенат
1008
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Парасат» среди журналистов состоялась сегодня в Сенате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента Казахстана.

Фото: Н. Байбулин, пресс-служба Сената

Представителей средств массовой информации в преддверии профессионального праздника поздравил спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Председатель палаты отметил ключевую роль СМИ в формировании современного информационного пространства. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Сенатом проводится работа по законодательному обеспечению реформ, инициированных главой государства. На этом пути приоритетное внимание уделяется тесному и открытому взаимодействию палаты со СМИ.

«На прошедшем недавно втором заседании Национального курултая в Туркестане Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что масс-медиа – это важный институт для всесторонней модернизации страны. Они выступают в качестве действенного канала связи между властью и гражданами, ключевого проводника различных точек зрения, надежного барометра общественных настроений. Представители СМИ играют важную роль в формировании доверительных взаимоотношений между государством и обществом, несут общую ответственность за стабильность и согласие в обществе.

Отдельно хочу остановиться на деятельности парламентского пула журналистов. Объективно и оперативно освещая деятельность Сената по законодательному обеспечению реформ главы государства, вы вносите значимый вклад в построение демократического и Справедливого Казахстана», – сказал председатель Сената.

Маулен Ашимбаев отметил, что Сенат как палата, представляющая интересы регионов, сосредоточена на их всестороннем развитии и повышении благосостояния граждан. В этой связи возрастает значимость оперативного и объективного освещения депутатских запросов сенаторов, деятельности постоянных комитетов, принимаемых законов и их разъяснение представителями СМИ.

Отметим, в этом году на конкурс «Парасат» поступило около 100 работ. В числе авторов – журналисты телеканалов, радио, газет, информационных порталов и других медиа со всех регионов страны.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ПАРАСАТ» 2023 года

Лучший телевизионный материал: Азиза Исабай (телеканал «КТК»), Нысаналы Ыгылов (телеканал Jibek joly), Назерке Султанкулова (телеканал «Хабар24»).

Лучший радиоматериал: Гульнур Доскеева (радио «Шалкар»).

Лучшая публикация в печатных СМИ: Миргуль Жылкишынова (газета «Литер»), Лэйла Тастанова (газета «Время»).

Лучшая публикация в интернет-издании: Назгуль Абжекенова (информационное агентство «Голос народа»), Оксана Даирова (информационное агентство Zakon.kz).

Лучшая публикация в социальных сетях: Алмас Шораев – общественный деятель.

Специальная премия года «Лучший аналитический материал»: коллектив телеканала «Кокше», Акмолинская область (корпорация Qazaqstan); Аселим Абельдинова – телеканал «ТДК-42», Западно-Казахстанская область; Алия Алмухамбетова – Первый канал «Евразия»; Қалмаханбет Мұқаметқали – газета Egemen Qazaqstan.

#Парламент #Сенат #конкурс #праздник #поздравление #Ашимбаев #СМИ #дата

Популярное

Все
Бакытбек Сыдыков сменил Руслана Шпекбаева на посту замминистра обороны
Около 60 человек оказались в больнице с отравлением в Кентау
Центр "Сарайшык" открыли для министра и снова закрыли в Атырауской области
Семерых патрульных из Алматы и Алматинской области подозревают во взяточничестве
Создание научного центра обсудил Водный совет Казахстана
Назначен новый вице-министр информации и общественного развития РК
Нурсултан Назарбаев утратил очередной статус
Еще пять автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане
Объявлены дата боя и следующий соперник Шавката Рахмонова
Труп мужчины нашли возле здания полиции в СКО
Сенат избрал пять судей Верховного суда РК
Казахстанцы снова смогут летать в Уфу прямым рейсом из Астаны
Какая сезонная работа разрешена иностранцам в Казахстане
Серьезные нарушения выявила прокуратура в спортшколах Петропавловска
Шесть медалей завоевали казахстанские школьники на международной олимпиаде по математике
Федерация пообещала поддержку в воспитании сына тяжелоатлета Седова
Водитель на скорости врезался в бетонную опору LRT в Астане
Крупное онлайн-казино с доходом свыше 3 млрд тенге накрыли в Казахстане
Возврат незаконных активов узаконил Сенат
Собственники онлайн-платформ будут обязаны уведомлять правоохранителей о противоправном контенте
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Звезда Сагадата Нурмагамбетова
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Село городского масштаба
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
От слов к действиям
Более шестисот ребят прошли «боевое крещение» на военно-патриотическом сборе «Айбын», который состоялся в учебном центре «Спасск» Карагандинской области
Авиапарк МЧС будет обслуживаться по европейскому образцу
Страсти вокруг бюджета
Госсоветнику рассказали о проблемах Института археологии имени Маргулана
Блогер, популяризатор изучения казахского языка Александра Мыскина мечтает о том, чтобы клубы разговорного языка «Үйде сөйле» появились во всех дворах страны
Новые задачи для экспертного сообщества
О чем мечтает наш народ?
Газ взорвался на заправке в ВКО, есть пострадавшие
Увеличение взаимной торговли обсудили главы правительств Казахстана и Грузии
Алматинку парализовало после удара мужчины на улице
Более 5 тысяч преподавателей колледжей обучатся в Центре педагогического мастерства
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Тернистый путь к знаниям
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция

Читайте также

Нурсултан Назарбаев утратил очередной статус
Специальный правовой режим будет действовать на территории …
Собственники онлайн-платформ будут обязаны уведомлять право…
Возврат незаконных активов узаконил Сенат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]