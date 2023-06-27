Лауреатов конкурса для журналистов "Парасат" наградили в Сенате

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Парасат» среди журналистов состоялась сегодня в Сенате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента Казахстана.

Фото: Н. Байбулин, пресс-служба Сената

Представителей средств массовой информации в преддверии профессионального праздника поздравил спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Председатель палаты отметил ключевую роль СМИ в формировании современного информационного пространства. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Сенатом проводится работа по законодательному обеспечению реформ, инициированных главой государства. На этом пути приоритетное внимание уделяется тесному и открытому взаимодействию палаты со СМИ.

«На прошедшем недавно втором заседании Национального курултая в Туркестане Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что масс-медиа – это важный институт для всесторонней модернизации страны. Они выступают в качестве действенного канала связи между властью и гражданами, ключевого проводника различных точек зрения, надежного барометра общественных настроений. Представители СМИ играют важную роль в формировании доверительных взаимоотношений между государством и обществом, несут общую ответственность за стабильность и согласие в обществе.

Отдельно хочу остановиться на деятельности парламентского пула журналистов. Объективно и оперативно освещая деятельность Сената по законодательному обеспечению реформ главы государства, вы вносите значимый вклад в построение демократического и Справедливого Казахстана», – сказал председатель Сената.

Маулен Ашимбаев отметил, что Сенат как палата, представляющая интересы регионов, сосредоточена на их всестороннем развитии и повышении благосостояния граждан. В этой связи возрастает значимость оперативного и объективного освещения депутатских запросов сенаторов, деятельности постоянных комитетов, принимаемых законов и их разъяснение представителями СМИ.

Отметим, в этом году на конкурс «Парасат» поступило около 100 работ. В числе авторов – журналисты телеканалов, радио, газет, информационных порталов и других медиа со всех регионов страны.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ПАРАСАТ» 2023 года

Лучший телевизионный материал: Азиза Исабай (телеканал «КТК»), Нысаналы Ыгылов (телеканал Jibek joly), Назерке Султанкулова (телеканал «Хабар24»).

Лучший радиоматериал: Гульнур Доскеева (радио «Шалкар»).

Лучшая публикация в печатных СМИ: Миргуль Жылкишынова (газета «Литер»), Лэйла Тастанова (газета «Время»).

Лучшая публикация в интернет-издании: Назгуль Абжекенова (информационное агентство «Голос народа»), Оксана Даирова (информационное агентство Zakon.kz).

Лучшая публикация в социальных сетях: Алмас Шораев – общественный деятель.

Специальная премия года «Лучший аналитический материал»: коллектив телеканала «Кокше», Акмолинская область (корпорация Qazaqstan); Аселим Абельдинова – телеканал «ТДК-42», Западно-Казахстанская область; Алия Алмухамбетова – Первый канал «Евразия»; Қалмаханбет Мұқаметқали – газета Egemen Qazaqstan.