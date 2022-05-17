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Лебеди села Акмол
Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область

Пруд в центре села с плавающей верандой кафе, близ которой плещется пара белоснежных лебедей... Как вам такая картина?

Это не имитация, не ландшафт­ные изыски, это будничная реальность, сотворенная много лет назад руками жителей села Акмол, что в Целиноградском районе Акмолинской области. Услышать об этом удивительном уголке довелось во время служебной командировки, а разыс­кать его помогли работники районного акимата.

На календаре был конец апреля, и пруд встретил покоем и безлюдностью. Чаша водоема была заполнена лишь в его ниж­ней части, причем водой зеленого цвета. Как нам разъяснили поз­же, заполнение пруда, циркуляция в нем воды начинается в сезон полива огородов, садов и дач. Однако главная изюминка этого мес­та – пара лебедей. Красивые птицы нежились у береговой полосы, не желая, однако, подпускать к себе близко незнакомых людей, так что фото для газеты пришлось делать на расстоянии.

...Как выяснилось, летняя веранда, выступающая в глубь водое­ма, называется «Поплавок». В целом чувствуется основательность при строительстве этого объекта досуга: берег со стороны кафе выложен бетонными плитами, препятствующими размыву грунта.

Кто выкопал и обустроил этот пруд? Кому принадлежит сама идея? Ответы на эти вопросы знает коренная жительница села Акмол (прежде оно называлось Малиновкой) Елена Викторовна Щербицкая.

Водоем со всей его инфраструктурой появился в бытность Ивана Ивановича Шарфа – личности заслуженной и легендарной. В свое время он возглавлял в Малиновке градообразующее предприятие – Целиноградское производственное объединение по птицеводству. За высокие дос­тижения удостоен звезды Героя Социалистического Труда.

Изначально пруд был выкопан, чтобы решить проблему полива в летний сезон. Причем стоит отдать должное необычности, говоря современным языком, креативности данной затеи. Благодаря ей в неизбалованном водными источниками степном селе, где во все времена существовал дефицит влаги, была решена извечная проблема орошения.

Для чего применена следую­щая схема подачи поливной воды. В пруд она поступала и ежедневно наполняла его до краев из озера Жаланаш. Ко времени полива воду мощными насосами закачивали в арычную систему села. Кроме того, схема орошения предусматривала и небольшой накопитель в примыкавшем к Малиновке дачном массиве. Он также заполнялся водой с по­мощью насосов из основного пруда и служил источником полива для дачников.

Достойно сожаления, что в связи с затянувшимся природным циклом маловодья озеро Жаланаш не избежало обмеления. Это затруднило подачу воды в село и нарушило в целом схему полива. Хотя последняя не исчезла совсем и, как поведали местные жители, продолжает служить сельчанам.

Этот рассказ будет неполным, если не сказать о том, что именно в селе Акмол находится музейно-мемориальный комплекс
«АЛЖИР» памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма.

По сведениям коренных жителей села, в посадке деревьев вокруг пруда участвовали и бывшие узницы лагеря. Выходит, они оставили после себя не только красивый и полезный людям пруд, но и лебедей – символ чис­тоты и благородства. Словно призыв к ныне живущим всегда следовать этим идеалам.

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