Статьи Лебеди села Акмол 17 мая 2022 г. 0:00 Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область Пруд в центре села с плавающей верандой кафе, близ которой плещется пара белоснежных лебедей... Как вам такая картина? Это не имитация, не ландшафтные изыски, это будничная реальность, сотворенная много лет назад руками жителей села Акмол, что в Целиноградском районе Акмолинской области. Услышать об этом удивительном уголке довелось во время служебной командировки, а разыскать его помогли работники районного акимата. На календаре был конец апреля, и пруд встретил покоем и безлюдностью. Чаша водоема была заполнена лишь в его нижней части, причем водой зеленого цвета. Как нам разъяснили позже, заполнение пруда, циркуляция в нем воды начинается в сезон полива огородов, садов и дач. Однако главная изюминка этого места – пара лебедей. Красивые птицы нежились у береговой полосы, не желая, однако, подпускать к себе близко незнакомых людей, так что фото для газеты пришлось делать на расстоянии. ...Как выяснилось, летняя веранда, выступающая в глубь водоема, называется «Поплавок». В целом чувствуется основательность при строительстве этого объекта досуга: берег со стороны кафе выложен бетонными плитами, препятствующими размыву грунта. Кто выкопал и обустроил этот пруд? Кому принадлежит сама идея? Ответы на эти вопросы знает коренная жительница села Акмол (прежде оно называлось Малиновкой) Елена Викторовна Щербицкая. Водоем со всей его инфраструктурой появился в бытность Ивана Ивановича Шарфа – личности заслуженной и легендарной. В свое время он возглавлял в Малиновке градообразующее предприятие – Целиноградское производственное объединение по птицеводству. За высокие достижения удостоен звезды Героя Социалистического Труда. Изначально пруд был выкопан, чтобы решить проблему полива в летний сезон. Причем стоит отдать должное необычности, говоря современным языком, креативности данной затеи. Благодаря ей в неизбалованном водными источниками степном селе, где во все времена существовал дефицит влаги, была решена извечная проблема орошения. Для чего применена следующая схема подачи поливной воды. В пруд она поступала и ежедневно наполняла его до краев из озера Жаланаш. Ко времени полива воду мощными насосами закачивали в арычную систему села. Кроме того, схема орошения предусматривала и небольшой накопитель в примыкавшем к Малиновке дачном массиве. Он также заполнялся водой с помощью насосов из основного пруда и служил источником полива для дачников. Достойно сожаления, что в связи с затянувшимся природным циклом маловодья озеро Жаланаш не избежало обмеления. Это затруднило подачу воды в село и нарушило в целом схему полива. Хотя последняя не исчезла совсем и, как поведали местные жители, продолжает служить сельчанам. Этот рассказ будет неполным, если не сказать о том, что именно в селе Акмол находится музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма. По сведениям коренных жителей села, в посадке деревьев вокруг пруда участвовали и бывшие узницы лагеря. Выходит, они оставили после себя не только красивый и полезный людям пруд, но и лебедей – символ чистоты и благородства. Словно призыв к ныне живущим всегда следовать этим идеалам.