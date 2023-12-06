Ледовый апокалипсис

Зима всегда преподносит немало сюрпризов. Благо в этом году в ряде регионов она началась строго по календарю – 1 декабря в той же столице выпал снег. Но уже через пару дней от него ничего не осталось. На смену пришел дождь, образовались лужи, а с учетом минусовой температуры все эти осадки в итоге превратились в гололедицу.

Буквально за одну ночь весь город сковало льдом. В Астане 5 декабря было объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра, порывы которого, как анонсировали синоптики, достигали 23 м⁄с.

Утром столичные полицейские обратились к горожанам, сообщив, что только за одну ночь, с 20.00 4 декабря до 9.00 5 декабря, в городе было зарегистрировано порядка 63 ДТП. А в утренний час пик – с 7.00 до 9.00 – около 30 аварий.

Водителей попросили быть предельно внимательными, строго соблюдать установленную скорость, не производить резкое торможение и соблюдать дистанцию. Также департамент полиции обратился к пешеходам, которым тоже посоветовали проявлять осторожность во избежание несчастных случаев.

Кроме того, в столице приостановили движение всех пригородных маршрутов, горожан предупредили о задержках общественного транспорта и внутри города.

Погодные условия стали причиной обращения акима Астаны к жителям. «Дорогие жители столицы! С учетом погодных условий коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме. Из-за ночного дождя образовался гололед. Коммунальщики еще ночью приступили к просыпке дорог и тротуаров песко-соляной смесью. Во избежание травм прошу пожилых людей и детей воздержаться от выхода на улицу, автовладельцев – быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию. Усилена работа травматологических пунктов», – написал аким.

Также он сообщил, что районным акима­там, ОСИ и КСК поручено посыпать дворовые и общественные территории инертным материалом.

Учитывая в буквальном смысле опас­ную для жизни ситуацию всех учеников первой смены, а также студентов 1–2-х курсов колледжей столицы перевели на дистанционное обучение. Учеников второй смены 0–9-х классов тоже отправили на дистанционку. Тем, кто все-таки не смог оставаться дома, порекомендовали надевать удобную обувь на плоской подошве.

Избежать травм в этот день не удалось. Врачи травмпунктов были в тесном контакте с сотрудниками всех отделений больницы, а в городских поликлиниках № 4, 5, 6, 7, 9, 10 с 8.00 до 20.00 работали отделения скорой помощи для оказания неотложной медицинской помощи пациентам.

Как сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения, по состоянию на 17.00 в травматологические пункты Астаны за медицинской помощью всего обратились 296 человек, среди которых 50 детей, на улице травмировался 171 человек, в том числе 12 малолетних.

Транспортный коллапс из-за непогоды случился и в Костанайской области.

Как говорят старожилы, такой дождливой осени и начала зимы в этих широтах не видывали никогда. Снежный покров здесь установился на месяц позже привычного срока, а в декабре заладили дож­ди. В результате в начале этой недели случился транспортный коллапс.

Из-за сильнейшего гололеда, образовавшегося за какой-то час, движение парализовало как на трассах, так и на дорогах областного центра: в понедельник с 19.00 водители автобусов начали высаживать пассажиров и сходить с рейсов, а те, что продолжили движение, уже через несколько минут в буквальном смысле вынуждены были везти сами пассажиры, подталкивая транспорт, чтобы тот хотя бы сдвинулся с места.

Количество аварий увеличилось в несколько раз. За прошедшие сутки на территории области было зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий. К счастью, обошлось без сильно пострадавших. За сутки в горбольницу с различными травмами конечностей обратилось почти сто костанайцев.

Некоторым и вовсе пришлось простоять всю ночь в автоколонне из-за закрытия трасс. «Мы простояли на Рудненской трассе с шести часов вечера понедельника до шести утра вторника. Несколько десятков автомобилей находились в этом плену с детьми, стариками... Люди голодные, у многих заканчивался бензин», – выплескивали эмоции в интернет-паблики жители Костанайской области.

Все планы на поездки сорвал гололед и жителям Павлодарской области. Из-за непогоды в регионе закрывают трассы.

Ночью во вторник в области объявили штормовое предупреждение из-за метели, гололеда и сильного ветра с порывами до 25 м⁄с. А уже утром спасатели сообщили, что закрывают для всех видов транспорта движение на участке автомобильной дороги

Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница Российской Федерации от пригородного поселка Ленинский до границы с Карагандинской областью.

Была закрыта и еще одна дорога, куда более загруженная: из-за дождя при минусовой температуре не было проезда по трассе в столицу от поселка Шидерты. Именно здесь к 11 утра уже скопилось немало транспорта – 22 грузовых и 30 легковых автомобилей. Правда, после обеда движение возобновили.

По информации департамента по ЧС, в целом по области местные исполнительные органы подготовили 171 пункт обогрева, дополнительно для обогрева используются и два медико-спасательных пункта на трассах, двенадцать ДЭУ и три мобильные вахтовки – в случае необходимости здесь готовы разместить более 15 000 человек.

Отметим, что из-за непогоды во вторник начальное звено всех школ Экибастуза перевели на дистанционное обучение. Кроме того, в этом городе есть факты аварий из-за сильного гололеда – несколько автобусов, развозящих сотрудников угольных разрезов, сошли в кювет.