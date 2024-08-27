Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом

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Галина Устинова, Восточно-Казахстанская область

Во время экскурсий в музей департамента полиции трехколесный транспорт сразу становится магнитом для школьников. А когда еще в деталях рассказывают, как автоинспектор колесил с проблесковым маячком, и из рупора раздавалось строгое требование остановиться, школьники в очередь выстраиваются, чтобы посидеть за рулем.

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– «Уралы» появились на службе Госавто­инспекции во второй половине 1960-х, – рассказывает сотрудник департамента полиции Татьяна Карпова. – В советском Министерстве внутренних дел решили, что автоинспекторы должны иметь полное превосходство на дорогах. А для этого им нужны мотоциклы специального назначения – со спецоборудованием, дополнительной защитой и максимальной по тем временам скоростью.

После войны автопром в стране только набирал обороты, машин на всех не хватало. А трехколесная «лошадка» выдавала под 100 км в час, без коляски – больше 140. Такой скорости хватало, чтобы догнать «Волгу» или «Москвич», быстро прочесать квартал или район. У инспекторов были рации, им оперативно поступала информация об угнанных авто или преступлениях.

Первые «Уралы» для милиции выпускали сине-красными, но довольно скоро они получили знаменитую желто-синюю окраску, с которой и вошли в историю. По словам специалистов, яркий цвет был выбран из-за увеличения количества авто. Служебный транспорт решили сделать более заметным на дорогах. На мотоциклах передвигались не только автоинспекторы, но и участковые.

В музее департамента полиции ВКО «Уралу» с люлькой отвели центральное место. Составители экспозиции сознательно приняли такое решение, чтобы подчеркнуть большой вклад трехколесной «лошадки» в дело правопорядка. Милицейский мотоцикл стал символом, при его приближении у хулиганов отпадало всякое желание нарушать закон. Всего в областном музее истории полиции собрано более 500 экспонатов, в том числе больше 120 подлинных.

#ВКО #музей #школьники #Урал #экспонат

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