Фото: QyzPU

В рамках мероприятия в стенах университета торжественно открыт лекционный зал, названный в его честь. Красную ленту на открытии нового лекционного зала перерезали Заслуженный деятель Республики Казахстан, выпускница QyzPU Асылы Осман, член Союза писателей и Союза журналистов РК, нуртастовед Гульсим Оразалыкызы и член Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор химических наук, профессор Абдуали Баешович.

В конференции приняли участие руководитель вуза Гулмира Канай, профессорско-преподавательский состав и студенты, а также известные ученые и исследователи. Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятной доске Нуртаса Ондасынова.

«Сегодняшняя конференция «Ондасынов оқулары» является одним из важнейших и традиционных мероприятий, которое будет проходить ежегодно в нашем университете, внося значительный вклад в развитие науки и образования. В рамках конференции будут обсуждаться важнейшие вопросы в области гуманитарных и социальных наук. Это событие — яркое выражение уважения и почтения к деятелю, который способствовал образованию казахских девушек», - отметила в своем выступлении ректор QyzPU Гулмира Канай.

Доктор педагогических наук, профессор Жаркынбике Сулейменова отметила: «В честь одного из основателей нашего независимого государства, государственного и общественного деятеля Нуртаса Оңдасынова, был открыт лекционный зал. В этом зале представлено много информации о его биографии, творчестве и вкладе в развитие языка и литературы. Это – большой пример и духовное богатство для наших будущих специалистов».

Во время конференции участники обсуждали актуальные вопросы образования, гуманитарных и социальных наук. Также была широко рассмотрена жизнь и трудовая деятельность Нуртаса Ондасынова, который оказал значительное влияние на развитие казахстанского государства.

«Именно Нуртас Ондасынов добился разрешения на открытие тогда еще Казахского государственного института для девушек. У нас есть документы, подтверждающие это. У него была фраза, которую он говорил с волнением: «Ты знаешь, когда я впервые увидел, как девушки получают дипломы в этом институте и уезжают в отдаленные села, я не мог сдержать слез». Сегодня из этого учебного заведения вышло много образованных женщин, известных личностей. И все это — благодаря Нуртасу Ондасынову», — рассказала нуртастовед Гульсим Оразалыкызы.

Это мероприятие стало важной площадкой для научных обменов и передачей опыта будущим поколениям. Такие события способствуют укреплению сотрудничества в области науки и образования, повышению национального духа и сохранению культурно-исторического наследия.