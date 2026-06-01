Инициативы Токаева ведут к оживлению деятельности ЕАЭС – эксперт

Передовые технологии уже становятся мощным катализатором евразийской интеграции. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Глава государства выразил уверенность, что данная работа на пространстве ЕАЭС приобретает последовательный характер. А, говоря о развитии Евразийского экономического союза в целом, добавил, что объединение сохраняет положительную динамику макроэкономического развития. О наиболее важных точках соприкосновения сторон, будущем Союза и ключевых инициативах Президента Казахстана, направленных как на укрепление интеграции, так и на создание более прочных связей с одним из главных партнёров республики – Россией, побеседовали в интервью с политологом, ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО МИД России, главным редактором журнала «Международная аналитика» СергеемМаркедоновым.

Сергей Мирославович, Президент Токаев назвал ЕАЭС – важным субъектом глобальной экономики, отметив, что за время своего существования Союз превратился в ключевую важную площадку сотрудничества и взаимодействия евразийской «пятёрки». Хотелось бы услышать Ваше мнение о перспективах деятельности объединения и роли Казахстана в его развитии.

К заявлению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева по поводу роли ЕАЭС нужно отнестись внимательно по двум основаниям. Первое, действительно, Евразийский экономический союз имеет большие перспективы и, может быть, не решающее, но заметное значение для мировой экономики. Это не блок уровня ЕС, несравнимая величина (пока) с потенциаломСША или Китая, но ЕАЭС важен как сырьевой, энергетический, транзитный и региональный интеграционный центр Евразии. Главный аспект и значение объединения – этокрупный общий рынок. ЕАЭС объединяет Россию, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армению. Всё это обеспечивает свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. И это очень важно, потому что люди могут без каких-то дополнительных усилий зарабатывать деньги. Это формирует единое экономическое пространство, основанное, в общем-то, и на культурной близости, создаёт возможность формировать устойчивые связи в области гуманитарных контактов, безопасности и так далее.

Конечно, тут надо иметь в виду, что ресурсное значение ЕАЭС очень важно. Страны Союза обладают крупными запасами нефти, газа, угля и урана. В этом плане особенно важны именно Казахстан и Россия.По данным Евразийской экономической комиссии, наши государства имеют почти четверть мировых запасов урана, а их доля в производстве топливного урана достигает почти половины мирового производства. Отсюда и большой интерес в условиях, когда Запад находится в конфронтации с Россией, –к Казахстану, который проявляют Евросоюз, Британия, Соединённые Штаты и так далее.

Безусловно, торговля и логистика имеют очень важный момент, поскольку ЕАЭС в целом расположен в Евразии, на стыке Европы и Азии. Он важен для сухопутных транспортных коридоров, транзита товаров, железнодорожной логистики, торговли и с Китаем, и с Ближним Востоком, и с Южной Азией, и с другими государствами.Более того, в документах ЕАЭС прямо выделяется задача развития общего транспортно-логистического пространства.

Конечно, важный аспект – это то, что идёт снижение барьеров внутри региона, унификация таможенных и технических правил, что облегчает торговлю между участниками.Например, в 2024 году взаимная торговля товарами внутри ЕАЭС почти достигла 100 миллиардов долларов, а её доля во внешнеторговом обороте выросла почти до 20 процентов.Конечно же, надо говорить и о связях с внешними рынками, поскольку ЕАЭС заключает торговые соглашения с третьими странами: Ираном, Вьетнамом, Китаем, Сербией, то есть даже с европейскими государствами. Европа – это не то же самое, что Евросоюз, между прочим.Ведётся работа по либерализации торговли с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Монголией, Индонезией.И вот здесь вспоминается знаменитая статья Владимира Путина «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня», опубликованная ещё в октябре 2011 года, о двух евразийских интеграциях – собственно ЕАЭС и «Широкая Евразия», то, что впоследствии назвали«Большим евразийским партнёрством».

В чём есть проблемы? Конечно, не надо рисовать благостную картинку. Главная слабость, уязвимость ЕАЭС – это асимметрия, потому что экономика России, например, значительно больше экономик многих государств, той же Армении, Кыргызстана и так далее. Отсюда и то, что подчёркивают многие: зависимость от российской экономики, которая сейчас находится в достаточно турбулентном состоянии, во многом из-за западного прессинга, попыток вывести Россию из игры. Указывается также многими, и вполне справедливо, что ЕАЭС пока ещё не является полноценным глобальным финансовым центром. То есть, в принципе, Союз, конечно, может и не определяет мировые правила, но важную роль, особенно в Евразии, играет и является потенциально важным связующим звеном.

Почему ещё важно обратить внимание на высказывания Касым-Жомарта Токаева? Обычно, когда авторы, особенно на Западе, говорят про евразийскую интеграцию, её пытаются рассматривать как некий инструмент Москвы: вот Москва хочет того, другого, пытается на кого-то влиять. Но казахстанский лидер, который по многим вопросам имеет самостоятельную повестку и самостоятельный взгляд, не всегда полностью тождественный российскому, заявляет о важности евразийской интеграции. То есть, как минимум, это уже не только подход Путина, Москвы в целом и не только российские лоббистские устремления на международной арене продвигать евразийскую интеграцию. О её выгодности говорит лидер Казахстана – очень важного партнёра для России и для всего мира. И не стоит забывать о том, что Казахстан был одним из провозвестников евразийской интеграции ещё в конце 90-х – начале 2000-х годов, видя в ней важный залог развития бывших республик СССР, ныне независимых постсоветских государств, полагая, что лучшее из того, что было в прошлом, надо брать в будущее. По совокупности этих оснований можно говорить о том, что к словам Токаева надо отнестись внимательно.

Президент Казахстана уверен, что активное и всестороннее применение новых технологий станет важнейшим фактором обеспечения динамичного экономического роста государств – участников ЕАЭС. По Вашему мнению, как влияет цифровизация на усиление конкурентоспособности Союза?

Не будучи специалистом в этой области, она всё-таки требует особойквалификации и компетенций, я бы отметил некоторые общие соображения. Цифровизация, конечно, является одним из ключевых факторов развития ЕАЭС, особенно в перспективе, потому что в мире идут и конкуренция, и кооперация. Те, у кого есть технические и технологические преимущества, выигрывают. Сфера помогает превратить Союз из обычной зоны торговли в более современное единое цифровое экономическое пространство.И не случайно в документах Евразийского экономического союза цифровая повестка трактуется как направление трансформации, связанное с укреплением интеграции общего рынка и сотрудничества государств-членов.

Наверное, главное значение цифровизации для ЕАЭС – это ускорение торговли внутри союза. Это касается электронного документооборота, цифровой маркировки, прослеживаемости товаров, обмена данными между таможенными органами.Всё это сокращает бюрократический навес, ускоряет поставки, уменьшает издержки для бизнеса.Конечно, важно и в целом развитие единого рынка. Цифровые платформы помогают свободному движению товаров, услуг, капитала, рабочей силы и так далее.Наверное, цифровизация касается и вопросов безопасности, хотя это может быть отдельная тема, но она смежная и с экономической интеграцией тоже.

Ещё один значимый аспект – это цифровая инфраструктура, которая может быть важной с точки зрения развития транспортно-логистических процессов.Цифровая торговля, естественно, способствует росту конкурентоспособности. Цифровизация повышает производительность предприятий, развивает логистику, агротехнологии и так далее.

Ну и, наверное, самый важный аспект – это снижение барьеров между странами. Любой интеграционный проект всегда будет успешен, если между государствами нет различных барьеров. Это касается и бюрократического навеса, и информационных систем, и административных, технических барьеров и так далее.Без такой цифровой совместимости общий рынок будет работать медленнее. Поэтому для развития ЕАЭС цифровизация является важным фактором.И не зря в последние годы и месяцы руководители стран интеграционного объединения всё чаще обращаются к этой тематике.

На Ваш взгляд, какое значение для развития ЕАЭС и стран-участниц Союза имеют инициативы Касым-Жомарта Токаева, озвученные на заседании Высшего Евразийского экономического совета?

Мне кажется, что это призыв к новой динамике, к тому, что можно назвать оживлением деятельности Евразийского экономического союза.Думаю, что это, безусловно, будет поддержано, потому что вопросы адаптации к новым технологическим вызовам, внедрения новых решений, цифровизации и поиска точек роста волнуют всех лидеров стран Евразийского экономического союза. Ведь его привлекательность, а также реализация того, что в России называют Большим евразийским партнёрством, во многом зависят именно от этих точек роста.Думаю, что в целом эти инициативы Токаева будут восприняты позитивно. Главное теперь – их реализация и системная работа по продвижению.

Дата проведения заседаний совпала с государственным визитом Президента России Владимира Путина в Казахстан. Как Вы в целом оцениваете итоги встречи на высшем уровне? И каким образом на взаимоотношения наших стран повлияет принятое по итогам переговоров лидеров Совместное заявление «О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России»?

Если попытаться подвести итоги визита Владимира Путина в Казахстан, то они, конечно, в нескольких аспектах важны.В первую очередь – это символизм.В своё время известный французский социолог Пьер Бурдьё говорил о значении символического капитала. Казалось бы, ещё до того, как переходить к каким-то конкретным шагам, важно создать позитивную атмосферу. Символы позволяют это сделать.Конечно, важным аспектом является и то, что визит Путина совпал с Евразийским экономическим форумом и заседанием Высшего Евразийского экономического совета. То есть можно сказать, что этот визит касается не только двусторонней, но и многосторонней повестки. Причём именно Астана и Москва в этой многосторонности являются лидерами. Укрепление альянса между ними – это не только двусторонний аспект, но и вопрос продвижения евразийской интеграции в целом. Потому что на эти отношения смотрят и в Бишкеке, и в Минске, и, конечно, в Ереване.

Важно отметить, что Президент Казахстана Токаев назвал связи с Россией первостепенно важными. Я специально выделил эту цитату.Стороны приняли Совместное заявление «О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России», где зафиксировали долгосрочную приверженность стратегическому партнёрству.Российская Федерация позиционируется как крупнейший инвестор в Республике Казахстан. Заявлен пул из 177 совместных проектов. Это показывает, что отношения строятся не только на политике, но и на реальной экономике – не на фантазиях о возможных проектах, а на уже существующих и реализуемых.Это охватывает промышленность, логистику, энергетику и бизнес. Важно и то, что были подписаны соглашения по строительству АЭС, экспортному кредиту, нефтяной сфере и другим направлениям.Здесь можно говорить о взаимовыгодности. Это не просто, так сказать, приход Москвы с какими-то геополитическими шахматными комбинациями. Это взаимовыгодное стратегическое взаимодействие, важное, с одной стороны, для энергетической стратегии Казахстана, а с другой – для российского влияния в атомной отрасли. То есть речь идёт о взаимных интересах.

ВСовместном заявлении Казахстан и Россия названы ядром евразийской экономической интеграции, а ЕАЭС – несущей конструкцией этой интеграции. Повторюсь: есть собственно интеграция ЕАЭС и более широкая евразийская интеграция. Но то, что Казахстан и Россия действуют вместе, усиливает эту несущую конструкцию.Безусловно, РК по итогам визита усиливает свою роль как ключевой площадки между Россией, Центральной Азией и евразийскими структурами.Для Астаны этот визит воспринимается по-особому. Это демонстрация всему миру стабильных отношений с РФ – контролируемых, стабильных, не подверженных политической конъюнктуре.Но в то же время это стремление показать, что Казахстан открыт миру. То есть речь не идёт о попытке поставить жёсткий выбор: либо одно, либо другое.И здесь важно подчеркнуть: какие бы бури и штормы, какая бы турбулентность ни сотрясала современный мир, основа партнёрства двух евразийских держав сохраняется. Есть попытка зафиксировать эти отношения не просто как хорошие, а как долгосрочный союз.И он, повторюсь, взаимовыгодный.Для Казахстана это способ укрепить важнейшее соседское направление. Наша граница – одна из самых протяжённых непрерывных сухопутных границ в мире, если не самая крупная. А для России – возможность подтвердить своё влияние в Евразии, особенно в Центрально-Азиатском регионе.Повторюсь: здесь каждый находит свой интерес. Эти интересы взаимодополняют друг друга, а не противоречат, что крайне важно.