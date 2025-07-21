Леса и зеленые насаждения Костанайской области: вектор на озеленение и устойчивость

Таза Казахстан
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Венера Баталова
корреспондент

Леса региона имеют важное экологическое, климатическое, экономическое и социальное значение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Костанайской области

Фото: акимат Костанайской области

В ведении акимата Костанайской области находится 462,0 тыс. га государственного лесного фонда, в том числе покрытая лесом площадь - 207,5 тыс. га. За последние 3 года общая площадь государственного лесного фонда была увеличена на 4,3 тыс. га (с 457 718 га до 462 009 га), за счет перевода земель запаса в земли лесного фонда для проведения лесопосадочных работ.
Вокруг г. Костанай в категории земель государственного лесного фонда «зеленые зоны населенных пунктов и лечебно-оздоровительных учреждений» числится 6188 га, в том числе покрытых лесом - 4502 га.

За период 2021 – 2024 гг. на участках лесного фонда было высажено 55,4 млн. штук сеянцев на площади 8,7 тыс. га, в рамках исполнения Комплексного плана воспроизводства лесов на 2021-2027 гг. План посадки на 2025 год составляет 19,2 млн. штук сеянцев на площади 2,9 тыс. га. Весной текущего года было высажено 14,5 млн. штук сеянцев на площади 2,9 тыс. га. Осенью планируется высадить 4,7 млн. штук сеянцев на площади 0,8 тыс. га.

Продолжаются работы по ликвидации последствий крупного лесного пожара 2022 года на территории Аулиекольского района. За период с ноября 2022 года по июль 2025 года отвод лесосек под рубку выполнен на 61,7 % площади, также разработано 34,8 % от покрытой лесом площади, пройденной пожаром.

В целом, на площади гари высажено 2,9 млн. сеянцев сосны на 432 га. Также фиксируется естественное возобновление леса: появилась зелёная поросль берёзы и осины, повсеместно наблюдается самосев сосны.
Работы по воспроизводству лесов на участках лесного фонда продолжаются, в целях повышения покрытой лесом площади лесного фонда, а также увеличения лесистости области.

#Костанайская область #зеленые насаждения #вектор на озеленение

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