Огонь подбирается к побережью. Эвакуированы 150 домов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу, в данном районе эвакуированы жители 100 домов, сообщили местные власти.

«Огонь разрастается, в зоне риска жилые дома. В районе Каргыджак мы эвакуировали жителей около 50 вилл», - цитирует газета Milliyet представителя местной власти в районе Муаммера Асылтюрка.

Огнем охвачены теперь пять районов - Алиэфенди, Испатлы, Коджаогланлы, Исхаклы и Каргыджак.

«Отдыхающие в отелях туристы наблюдают за тем, как вертолеты тушат пожар», - пишет издание.

Мэр Аланьи Шакир Озтюрк ранее сообщил, что пострадавших в результате пожара нет.

По данным Генерального управления лесного хозяйства, лесные пожары разгорелись также в провинциях Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.