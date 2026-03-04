Лесным хозяйствам – новая спецтехника

Модернизация
3
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

51 трактор поступил в распоряжение лесных хозяйств Северо-Казахстанской области в рамках программы модернизации отрасли. Современные машины позволят значительно повысить оперативность реагирования на возможные возгорания, а также улучшить качество работ по уходу за лесными массивами и их восстановлению.

фото акимата СКО

Вопросы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов остаются одним из приоритетов государственной политики. Президент Казахстана неоднократно подчеркивал, что сохранение экосистем и поддержание экологического баланса требуют системного подхода и ответственности как со стороны государства, так и общества.

В рамках лизинговой прог­раммы через Фонд развития промышленности для лесных хозяйств СКО закупается в общей сложности 107 единиц специализированной техники общей стоимостью 3,6 млрд тенге. Она будет использоваться для защиты от пожаров, проведения лесохозяйственных мероприятий и ухода за лесным фондом. За последние три года из местного бюджета на укрепление материально-технической базы лесных хозяйств направлено более 800 млн тенге. На эти средства приобретено 79 единиц спецтехники, а также завершено строительство современной лесной пожарной станции в городе Булаево.

#программа #модернизация #СКО

