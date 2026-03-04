Вопросы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов остаются одним из приоритетов государственной политики. Президент Казахстана неоднократно подчеркивал, что сохранение экосистем и поддержание экологического баланса требуют системного подхода и ответственности как со стороны государства, так и общества.

В рамках лизинговой прог­раммы через Фонд развития промышленности для лесных хозяйств СКО закупается в общей сложности 107 единиц специализированной техники общей стоимостью 3,6 млрд тенге. Она будет использоваться для защиты от пожаров, проведения лесохозяйственных мероприятий и ухода за лесным фондом. За последние три года из местного бюджета на укрепление материально-технической базы лесных хозяйств направлено более 800 млн тенге. На эти средства приобретено 79 единиц спецтехники, а также завершено строительство современной лесной пожарной станции в городе Булаево.