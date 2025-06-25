В апреле в Актобе распахнули двери две комфортные школы, построен­ные по поручению Президента в рамках национального проекта «Келешек мектептері».

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Открытие новых, оборудованных по современным стандартам учебных заведений существенно улучшило ситуа­цию с дефицитом ученических мест в застраивающихся районах: жилом массиве «Акжар-2» и микрорайоне Есет-батыра. Благодаря этим школам удалось значительно разгрузить переполненные учреждения и создать комфортные условия для обучения и всестороннего развития детей, проживающих в отдаленных от центра массивах.

С приходом каникул там заработали летняя площадка и пришкольный лагерь. Каждый день подростков наполнен играми, открытиями и новыми впечатлениями.

При СШ № 79 в «Акжар-2» с начала июня уже второй сезон успешно дейст­вует летняя площадка «Бақытты бала». Здесь уже отдохнули свыше 140 подростков. Каждый сезон длится по десять дней, а всего их будет четыре. Дети посещают площадку бесплатно.

Утро в школе теперь начинается с веселой разминки на свежем воздухе, а дальше ребят ждут занятия в тематических группах. Одни с увлечением собирают модели из конструктора и решают логические задачки, другие занимаются изобразительным искусством: рисуют натюрморты, лепят фигурки из гипса. Кто-то пробует себя в рукоделии или хореографии. В школе есть все необходимое для творческой работы: музыкальные инструменты, конструкторы, кисти, мольберты. Занятия сменяются игровыми конкурсами, спортивными эстафетами и увлекательными экскурсиями.

– Мы регулярно вывозим детей в город, посещаем кинотеатр, бассейн, музей. В Триатлон-парке устраивали пикники. Ходили на экскурсию на станцию юных натуралистов, где дети кормили животных и слушали интересные рассказы о них. Стараемся разнообразить летний отдых наших учеников, – рассказывает социальный педагог школы Гульзат Спанова.

Пятиклассник Акмаль откровенни­чает, что уже собрал десятки моделей из конструктора и встретил новых друзей, с которыми весело проводит время.

– Каждый день проходит интерес­но. Мы с подругами играем в шашки, шахматы, я даже научилась играть в тогызкумалак. Здесь всегда узнаешь что-то новое, и скучать точно не приходится! – делится впечатлениями семиклассница Назерке.

– Мы хотим, чтобы наши дети не просто отдыхали, а развивались, учились взаимодействовать, открывали себя. И судя по их улыбкам, энтузиазму и работам, у нас это получается, – отмечает педагог по ИЗО Жаннур Танжарбаева.

Ярким и не менее насыщенным выдалось лето для учащихся СШ № 82 микрорайона Есет-батыра. На радость детям и их родителям в этой школе будущего заработал пришкольный лагерь «Балдәурен». В первой смене отдохнули 200 детей, и столько же желающих приняли во вторую. В лагере они находятся до вечера. Предусмотрено пятиразовое питание.

Заместитель директора по учебной работе Мереке Калдыбаева делится подробностями насыщенной программы лагеря. Каждый день ребят ждут разнообразные и увлекательные мероприятия: спортивные соревнования, творческие мастер-классы, музыкальные и танцевальные занятия, уроки игры на домбре и многое другое, что увлечет даже самую активную детвору. Многие ребята впервые вышли на сцену, преодолели волнение и с радостью продемонстрировали свои таланты.

Кроме занятий на территории школы, организаторы лагеря позаботились и о выездной программе. Дети посетили планетарий, кинотеатр, музей, аквапарк, парк аттракционов.

– «Балдәурен» стал не просто лагерем, а настоящим местом радости, общения и открытий. Надеемся, что эти летние дни надолго останутся в памяти наших учащихся, – говорит Мереке Калдыбаева.