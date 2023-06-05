Лето без травм

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, сборные разных школ соревновались в прохождении полосы препятствий, переправе через водоем, оказании помощи пострадавшему, ликвидации условного пожара. Каждый из чеэсников мечтает, чтобы лето у детей прошло без неприятных приключений, но лучше все-таки, когда подростки готовы к ним.

Всего в Восточном Казахстане 19 загородных детских лагерей, расположенных в лесу, рядом с реками и водохранилищами.

Как отметили в ДЧС, сейчас специалисты проверяют их на безопасность, в том числе смотрят обустройство минерализованных полос, сис­тем пожаротушения, наличие запасных выходов, состояние электропроводки, осветительной сети и так далее.