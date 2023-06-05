Лето без травм Свежий выпуск 5 июня 2023 г. 3:00 1 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область Накануне летних каникул сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям организовали для школьников ряд турниров. фото предоставлено пресс-службой ДЧС ВКО Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, сборные разных школ соревновались в прохождении полосы препятствий, переправе через водоем, оказании помощи пострадавшему, ликвидации условного пожара. Каждый из чеэсников мечтает, чтобы лето у детей прошло без неприятных приключений, но лучше все-таки, когда подростки готовы к ним. Всего в Восточном Казахстане 19 загородных детских лагерей, расположенных в лесу, рядом с реками и водохранилищами. Как отметили в ДЧС, сейчас специалисты проверяют их на безопасность, в том числе смотрят обустройство минерализованных полос, систем пожаротушения, наличие запасных выходов, состояние электропроводки, осветительной сети и так далее. #турнир #ДЧС #ВКО #школьники #травмы #РК #лето #водоемы #каникулы