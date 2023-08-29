Лидер прежний – «Ордабасы»

Очередной XXI тур чемпионата Казахстана прошел в честь прославленного казахстанского футболиста и тренера Антона Шоха.

В возрасте 17 лет он дебютировал в «Химике» (Джамбул), забив в первом же сезоне 10 мячей. Далее играл за алматинский «Кайрат», украинский «Днепр», с которым стал чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка Федерации и Суперкубка. Приглашался в Олимпийскую сборную СССР, за которую сыграл 7 матчей. Также успел поиграть и в Европе за клубы из Австрии, Израиля и Финляндии. По окончании карьеры игрока стал тренером и поработал в чемпионатах Украины, России, Узбекистана и Казахстана. Он скоропостижно ушел из жизни в 2009 году, когда возглавлял «Атырау» и молодежную сборную Казахстана.

А теперь вернемся к национальному первенству среди команд Премьер-лиги и начнем с лидера сезона – шымкентского «Ордабасы». Южане проводили очередную игру в Костанае против местного «Тобола» и неожиданно завершили встречу вничью со счетом 0:0, заработав всего лишь одно очко из трех возможных. Стоит отметить, что костанайцы, все еще продолжающие выступать в еврокубках, выставили против соперника резервный состав и смогли отстоять свои ворота в неприкосновенности.

Потерпел поражение на выезде и еще один участник еврокубков и действующий чемпион страны – «Астана». Столичный клуб побывал с визитом в Алматы и, тоже выставив на поле не основной состав, уступил «Кайрату» со счетом 0:1.

А теперь о результатах других встреч. Настоящий триллер был показан в Кокшетау, где местный «Окжетпес», принимая актауский «Каспий», завершил встречу с редким для футбола счетом 3:3. «Атырау» дома не смог обыграть «Актобе» – 0:0. «Аксу» из Павлодарской области уступил на выезде петропавловскому «Кызылжару» – 0:1. «Кайсар» в Кызылорде разошелся с миром с талдыкорганским «Жетысу» – 1:1. И наконец, карагандинский «Шахтер» потерпел крупное поражение в гостях от «Мактаарала» из Туркестанской области со счетом 1:3.