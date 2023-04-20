Лидеров финпирамиды Chia Tai Tianging задержали в Алматы

Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianging начали в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

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В АФМ рассказали, что компания привлекала деньги вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов компании Chia Tai Tianging. Доверчивым алматинцам обещали за вложенные «инвестиции» и привлечение других «инвесторов» бонусы.

Между тем Chia Tai Tianging как юридическое лицо в Казахстане не зарегистрирована.

Сейчас Департамент АФМ по Алматы задержал и водворил в ИВС двоих активных лидеров этой компании. Местонахождение организатора и других лидеров финпирамиды устанавливается.

Столкнувшиеся с деятельностью Chia Tai Tianging могут обратиться в колл-центр агентства 1458.