Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября
Более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, заявил на пресс-конференции помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
«Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами 10 международных организаций у берегов реки Хайхэ», — говорится в сообщении.
На саммит были приглашены следующие иностранные лидеры:
- президент России Владимир Путин;
- лидер Белоруссии Александр Лукашенко;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди;
- президент Ирана Масуд Пезешкиан;
- турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган;
- лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
- президент Кыргызстана Садыр Жапаров;
- премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
- монгольский лидер Ухнаагийн Хурэлсух;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- глава правительства Камбоджи Хун Манет;
- президент Мальдив Мохамед Муиззу;
- премьер-министр Непала Шарма Оли;
- глава египетского кабмина Мустафа Мадбули;
- председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
- индонезийский лидер Прабово Субианто;
- президент Лаоса Тхонглун Сисулит;
- премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;
- глава правительства Вьетнама Фам Минь Тинь.
По словам Лю Биня, главы государств обсудят успешный опыт Шанхайской организации сотрудничества, наметят направление развития организации, достигнут консенсуса по вопросам сотрудничества в рамках ШОС и продвинут организацию к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) организует приветственный банкет для лидеров стран - участниц объединения. Об этом сообщил МИД Китая.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Беларусь. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.