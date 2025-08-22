Лидеры более 20 стран приедут на саммит ШОС в Китай

Айман Аманжолова
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, заявил на пресс-конференции помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами 10 международных организаций у берегов реки Хайхэ», — говорится в сообщении.

На саммит были приглашены следующие иностранные лидеры:

  • президент России Владимир Путин;
  • лидер Белоруссии Александр Лукашенко;
  • премьер-министр Индии Нарендра Моди;
  • президент Ирана Масуд Пезешкиан;
  • турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган;
  • лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
  • президент Кыргызстана Садыр Жапаров;
  • премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
  • лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
  • монгольский лидер Ухнаагийн Хурэлсух;
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев;
  • премьер-министр Армении Никол Пашинян;
  • глава правительства Камбоджи Хун Манет;
  • президент Мальдив Мохамед Муиззу;
  • премьер-министр Непала Шарма Оли;
  • глава египетского кабмина Мустафа Мадбули;
  • председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
  • индонезийский лидер Прабово Субианто;
  • президент Лаоса Тхонглун Сисулит;
  • премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;
  • глава правительства Вьетнама Фам Минь Тинь.

По словам Лю Биня, главы государств обсудят успешный опыт Шанхайской организации сотрудничества, наметят направление развития организации, достигнут консенсуса по вопросам сотрудничества в рамках ШОС и продвинут организацию к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) организует приветственный банкет для лидеров стран - участниц объединения. Об этом сообщил МИД Китая. 

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Беларусь. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.  

 

 

