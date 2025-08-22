Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, заявил на пресс-конференции помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами 10 международных организаций у берегов реки Хайхэ», — говорится в сообщении.

На саммит были приглашены следующие иностранные лидеры:

президент России Владимир Путин;

лидер Белоруссии Александр Лукашенко;

премьер-министр Индии Нарендра Моди;

президент Ирана Масуд Пезешкиан;

турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган;

лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев,

президент Кыргызстана Садыр Жапаров;

премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев;

монгольский лидер Ухнаагийн Хурэлсух;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

глава правительства Камбоджи Хун Манет;

президент Мальдив Мохамед Муиззу;

премьер-министр Непала Шарма Оли;

глава египетского кабмина Мустафа Мадбули;

председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;

индонезийский лидер Прабово Субианто;

президент Лаоса Тхонглун Сисулит;

премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;

глава правительства Вьетнама Фам Минь Тинь.

По словам Лю Биня, главы государств обсудят успешный опыт Шанхайской организации сотрудничества, наметят направление развития организации, достигнут консенсуса по вопросам сотрудничества в рамках ШОС и продвинут организацию к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) организует приветственный банкет для лидеров стран - участниц объединения. Об этом сообщил МИД Китая.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Беларусь. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.