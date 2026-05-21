Пассажиропоток на КПП Хоргос вырос на треть с начала года

Экономика,Китай
Айман Аманжолова
корреспондент

Так же отмечен рост грузооборота в январе-апреле 2026 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

По итогам первых 4 месяцев 2026 года объем пассажиропотока и грузооборота через автомобильный КПП Хоргос Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/ составил 292,2 тыс. человеко-раз и 679,1 тыс. тонн соответственно, передает газета «Синьцзян жибао» со ссылкой на источник в управлении международных автомобильных перевозок КПП Хоргос.

Оба показателя выросли на 33 проц. и 20 проц. соответственно, показали данные.

Наряду с этим, за отчетный период через данный пункт пропуска на китайско-казахстанской границе прошло 94,5 тыс. грузовых транспортных средств, увеличившись в годовом исчислении на 14,7 проц.

Благодаря всестороннему продвижению высококачественного совместного строительства «Пояса и пути» открытость Синьцзяна внешнему миру продолжает расширяться на более высоком уровне. Географические преимущества Хоргоса были использованы в полной мере, и в последние годы объем пассажиропотока и грузооборота через данный КПП сохранял устойчивую тенденцию к росту.

В связи с увеличением спроса на автомобильные перевозки, администрация Хоргосского КПП постоянно оптимизирует процесс таможенного оформления, чтобы повысить эффективность прохождения таможенных процедур. 

#Казахстан #Китай #Хоргос

