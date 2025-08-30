Он пройдет в Алматы со 2 по 7 сентября. Призовой фонд состязания – 100 000 долларов. Заявки для участия подали 143 спортсмена из 21 страны – это Австралия, Вьетнам, Германия, Индия, Иран, Испания, Китай, Корея, Люксембург, Малайзия, Мексика, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Узбекистан, Франция, Япония и Казахстан.

У любителей этого вида спорта будет возможность посмот­реть матчи таких звезд мирового настольного тенниса, как трехкратный чемпион Европы топ-16 Дарко Йоргич (Словения), серебряный призер молодежного чемпионата мира Сора Матсушима (Япония), серебряный призер Олимпийских игр Шань Сяона (Германия), бронзовый призер чемпионата мира Хонока Хашимото (Япония).

Медали будут разыграны среди мужчин и женщин в одиночных, парных и смешанных разрядах.