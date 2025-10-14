Лидеры США, Катара, Египта и Турции подписали мирное соглашение по Газе

Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп, а также лидеры Катара, Египта и Турции в понедельник поставили подписи под мирным соглашением по урегулированию ситуации в Газе.

«Все всегда говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Но теперь этого не произойдёт», - сказал Трамп журналистам в Шарм-эль-Шейхе на саммите по Газе.

По данным местных СМИ, подписанный документ основан на ранее обнародованном мирном плане Трампа, который включает в себя 20 пунктов и несколько этапов для их выполнения.

На первом этапе предусматривалось немедленное прекращение огня, освобождение заложников и палестинских заключенных. В понедельник в Израиль вернулись 20 живых заложников.

В ходе второго этапа должна пройти демилитаризация Газы и принятие дополнительных мер безопасности.

На третьем этапе планируется наладить управление Газой и восстановить анклав. В частности, предполагается создать переходную администрацию во главе с палестинскими технократами под наблюдением международных организаций.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с дипломатической победой.

 

