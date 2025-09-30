Белый дом опубликовал «полноценный» план Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, он состоит из 20 пунктов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото из открытых источников

Окончание конфликта

Прекращение огня должно произойти немедленно, заложников должны освободить в течение 72 часов.

Члены палестинского движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, могут быть амнистированы.

После подписания соглашения в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь, в том числе направленная на восстановление инфраструктуры.

США инициируют диалог между Израилем и палестинцами, чтобы договориться о политических перспективах мирного сосуществования.

Жителей территории призывают остаться и не будут принуждать ее покинуть.

Управление

Палестинское движение ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно.

Временное управление предлагается возложить на технократический аполитичный палестинский комитет под надзором международного органа во главе с Трампом.

Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.

Палестинский контроль над Газой и обсуждение государственности возможны только после восстановления и последовательных реформ.

На прошлой неделе Государство Палестина признали Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино, Франция, Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. До этого ее признавали 147 из 193 государств — членов ООН, в том числе Россия.

Административное устройство

В секторе предполагается создать особую экономическую зону, где будут действовать льготные условия для стран-участниц.

США будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами в создании временных Международных стабилизационных сил для немедленного развертывания в секторе Газа.

Дипломатический источник сообщил телеканалу Al Jazeera, что Египет и Катар передали план переговорной делегации ХАМАС, она пообещала его ответственно изучить.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так, будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг полуэксклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС. В случае отказа движения принять план он пообещал "довести дело до конца".

Сам Трамп заявил, что рассчитывает на позитивный ответ ХАМАС, в случае же отказа Израиль может рассчитывать на "полную поддержку" Вашингтона. По его словам, арабские и мусульманские страны пообещали разоружить движение и "все другие" террористические организации в Газе. Какие именно государства дали это обещание, он не уточнил.

О готовности продолжать усилия для прекращения конфликта в Газе в соответствии с планом по итогам разговора с Трампом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

Предыдущий президент США Джо Байден также выступал с планом по урегулированию конфликта, но он не увенчался успехом. Трамп ранее неоднократно требовал освобождения заложников и выступал с ультиматумами.