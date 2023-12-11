Лидируют Ясмин и Мухаммед

Свежий выпуск
197
Любовь Доброта

В Шымкенте проанализировали имена, которыми горожане чаще всего называют новорож­денных, и определили самые популярные.

фото из архива "КП"

Филиал «Правительства для граждан» составил топ-5 популярных имен для младенцев в текущем году. Рейтинг имен для девочек возглавляет Ясмин. Именно это имя побило все рекорды в текущем году. Следом по популярности идут София, Айрис, Айым и Медина. Пятерка самых популярных мужских имен для новорожденных выг­лядит так: Мухаммед, Тауман, Мансур, Абубакир и Ибрахим.

С начала текущего года было выдано более 38 тыс. свидетельств о рождении детей. В филиале Госкорпорации по городу Шымкенту подчеркивают, что заявку на получение свидетельства о рождении можно подать онлайн. Также заявления принимаются традиционно через ЦОН. Родители могут самостоятельно подать заявление на изготовление свидетельства о рождении: сделать это можно в один клик как проактивно, так и через приложения банков второго уровня. Государственная услуга оказывается бесплатно.

Шымкентцы предпочитают оформлять документы дистанционно. С начала текущего года около 30 тыс. родителей оформили свидетельства о рождении детей в онлайн-формате. За этот же период через ЦОНы было принято более 8 тыс. заявок на получение свидетельств.

#Шымкент #имена #новорожденные

Популярное

Все
Зейнеп блеснула в Шри-Ланке
Правила выгула: собака бывает кусачей
Мост сдан досрочно
Монополисту в Экибастузе отказали в повышении тарифа на тепло
Некультурно
Что за хворь эта корь?
Врачи Костанайской области бьют тревогу
Чтение не умирает, а видоизменяется
«Болашак»: верный шаг
QARMET: сталь по плечу
Бочча – мир равных
Кто виноват в трагедии?
В домах степногорцев снова тепло
Результаты впечатляют
И звезда с звездою говорит
Смотри куда идешь
Доставят прямо на борт
Охрана для елок
Приглашает друзей «Радзіма»
За вклад в науку
Судебная система в контексте реформ
Спрогнозирован путь Казахстана на чемпионат мира по футболу - 2026
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Кукуруза может стать «свинцовой»
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Токаеву показали крупнейший в западном регионе центр настольного тенниса
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
«Барыс» сегодня в гостях сыграет с омским «Авангардом»
Касым-Жомарт Токаев утвердил республиканский бюджет на 2024 - 2026 годы
Спать спокойно фермерам не дают долги…
Сыграем против Криштиану?
В преддверии рождественских праздников в Астане прошла благотворительная ярмарка
В Астане завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по таэквондо
Юная художница создает комиксы по истории и культуре казахского народа
Средняя зарплата в Казахстане выше, чем в странах ЕАЭС
Дорога особой опасности
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом

Читайте также

В правовом поле
По земле и по воздуху
Добровольцы у мониторов
Доставят прямо на борт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]