Лидируют Ясмин и Мухаммед

Филиал «Правительства для граждан» составил топ-5 популярных имен для младенцев в текущем году. Рейтинг имен для девочек возглавляет Ясмин. Именно это имя побило все рекорды в текущем году. Следом по популярности идут София, Айрис, Айым и Медина. Пятерка самых популярных мужских имен для новорожденных выг­лядит так: Мухаммед, Тауман, Мансур, Абубакир и Ибрахим.

С начала текущего года было выдано более 38 тыс. свидетельств о рождении детей. В филиале Госкорпорации по городу Шымкенту подчеркивают, что заявку на получение свидетельства о рождении можно подать онлайн. Также заявления принимаются традиционно через ЦОН. Родители могут самостоятельно подать заявление на изготовление свидетельства о рождении: сделать это можно в один клик как проактивно, так и через приложения банков второго уровня. Государственная услуга оказывается бесплатно.

Шымкентцы предпочитают оформлять документы дистанционно. С начала текущего года около 30 тыс. родителей оформили свидетельства о рождении детей в онлайн-формате. За этот же период через ЦОНы было принято более 8 тыс. заявок на получение свидетельств.