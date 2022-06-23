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Лики времени
Раушан Шулембаева

В Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит выставка в честь 110-летия заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Павла Зальцмана.

Выставка «Лики времени» включила более 50 произведений Павла Зальцмана (1912–1985), созданных с 1943 по 1984 год. Творчество этого неординарного и талантливого графика и живописца, кинохудожника и писателя интересно тем, что формировалось в 20–30-х годах прошлого столетия, вошедших в историю как время голода, сталинских репрессий и одновременно интеллектуального накала. Наследие художника, как подчеркнул куратор выставки, ведущий научный сотрудник музея Амир Джадайбаев, представляет собой значительное явление в изобразительном искусстве Казахстана второй половины ХХ века.

– Его работам присуща эпичность художественного решения, романтичность и поэтическая проникновенность образов, философская глубина, – продолжил Амир Жалынович. – В историю национального искусства Павел Зальцман вошел как талантливый график. Подобно своему учителю и тезке Павлу Филонову, он «был одержим идеей передачи в живописи не только формы, объема, цвета, но и времени, процесса развития и трансформации материи». Так о Зальцмане писал художник-­постановщик Михаил Зусманович.

По словам искусствоведа, в своих работах Павел Яковлевич стремился к «атомарной» проработанности каждого сантиметра листа, предельно выявляя цветопластическую структуру своего объекта. На выставке можно увидеть его циклы акварельных и черно-белых листов: «Азиатские костры», «Вечерние прогулки», «Маски», «Базары», «Трудный путь», «Старый порт». Также представлены эскизы к кинофильмам «Поэма о любви», «Мелодии Казахстана», «Аль-Фараби». Каждая работа – это и история души художника.

Он родился в 1912 году в Кишиневе, с 1925-го жил в Ленинграде. Там познакомился с одним из лидеров русского авангарда Павлом Филоновым, стал участником группы «Мастера аналитического искусства». С началом войны Павел Яковлевич вместе с киностудией «Ленфильм» уехал в эвакуацию в Алма-Ату, где стал работать в Центральной объединенной киностудии художественных фильмов (ЦОКс).

В связи с тем, что его отец был немец, Зальцмана взяли на спецучет без права выезда. Поэтому после окончания войны он остался художником-постановщиком на Алма-Атинской киностудии, полюбил и принял казахскую культуру. Он создавал свое интеллектуальное художест­венное пространство в послевоенной Алма-Ате. Однако в 1948-м в ходе развернувшейся в СССР борьбы с космополитизмом его уволили.

Тем не менее жизнь налаживалась: несколько лет Павел Яковлевич преподавал историю искусств в художественном училище и университете Алма-Аты. Не одно поколение студентов с благодарностью вспоминали его лекции. С 1955 года на «Казахфильме» в качестве художника-постановщика он создал 22 фильма. Среди них – «На границе», «Поэма о любви», «Ботагоз», «Дочь степей», «Прыжок в неизвестное».

Зальцман также известен как талантливый литератор, его перу принадлежат два романа, рассказы, стихотворения и мемуары. Ничего при его жизни не издавалось. Любопытно, что литературный тип мышления художника пластически прочитывается во многих графических листах в виде вариаций на темы того или иного литературного произведения.

Работы Павла Зальцмана сегодня находятся в государственных и частных собраниях Казахстана, России, Израиля, США, Франции, Германии, Австралии, Латвии.

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