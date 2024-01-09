Ликвидирован крупный канал поставки мефедрона в Астану

Спецоперации
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

МВД с Антикором ликвидировали крупный канал поставки синтетических наркотиков в столицу, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: polisia.kz

По информации МВД, 6 января при получении крупной партии наркотиков посредством логистической компании в Астане был задержан житель Павлодарской области. При обыске его машины изъято 16 полиэтиленовых пакетов, в которых было расфасовано 4,8 кг синтетического наркотика мефедрон, электронные весы и 500 штук zip-пакетов для упаковки.

Одновременно в Алматы был задержан отправитель наркотиков, в ходе обыска квартиры которого обнаружены и изъяты 5 пластмассовых контейнеров с наркотическим средством, платежные карты банков второго уровня, деньги в сумме 1,3 млн тенге, электронные весы.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 части 3 УК РК. Задержанные арестованы", – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.

 

#наркотики #канал #мефедрон #поставки #ликвидация

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