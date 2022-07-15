Ликвидировать холдинг "Зерде" предложил глава Минцифры

После критики Президента страны на расширенном заседании Правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин предложил ликвидировать холдинг «Зерде», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Багдат Мусин отметил, что реформирование группы «Зерде» начато в первом полугодии текущего года. В частности, функции системного интегратора уже переданы в РГП «Центр поддержки цифрового правительства».

«В целях создания единой экосистемы по развитию инноваций предлагается объединить в одну организацию АКФ «ПИТ» (Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» – прим. ред.), «Astana Hub» и АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations». В качестве дальнейшей меры предлагается ликвидировать холдинг «Зерде» с передачей АО «НИТ» (Национальные информационные технологии – прим. ред.) напрямую в ведение Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности», – заявил министр.

В ходе этого процесса соответствующие материалы по реализации проектов холдингом будут рассмотрены и изучены компетентными органами.

«Счетный комитет указал на необходимость структуры холдинга только для этих трех активов. В результате предложенных мер будет достигнут положительный эффект в виде исключения лишних управленческих звеньев, экономии средств и установления конкретной ответственности», – резюмировал Мусин.