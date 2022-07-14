Подводите Премьер-министра – Токаев сделал замечание министру

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства раскритиковал ход цифровизации в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"В целом цифровизация идет медленно, на мой взгляд, неудовлетворительно. Я поручал улучшить работу национального холдинга "Зерде", который подвергся критике Счетного комитета. Премьер-министру как куратору цифровизации следует обратить особое внимание на этот вопрос. Министру я делаю замечание. Я считаю, что вы неудовлетворительно работаете. Подводите Премьер-министра", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, неэффективная работа сохраняется и в сфере недропользования.

"По моему поручению проводится масштабная ревизия неиспользуемых месторождений для их дальнейшей передачи добросовестным инвесторам. Но результаты пока не впечатляют", – заключил Глава государства.