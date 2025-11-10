Лиса напала на жительницу Костанайской области

Происшествия
251
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

В Житикаринском районе дикое животное напало на женщину, проявив агрессию, передает Kazpravda.kz

фото: Fotolia.com

ЧП произошло на территории промышленного предприятия, где сотрудница службы безопасности и обнаружила дикое животное во время рабочей смены. Лиса подошла близко к женщине, которая пыталась установить контакт с хищницей, однако была шокирована ответной реакцией: лиса вцепилась в штанину, едва не порвав ее. Отбившись от рыжего зверька, женщина взобралась на ограждение одной из построек, а дикие животное продолжало преследовать ее: сначала лиса залезла на крышу соседнего здания, а затем, по довольно узкой дощечке добралась до своей жертвы. Однако в результате резких движений хищница упала вниз и погибла.

Пострадавшая обратилась в приемное отделение Житикаринской районной больницы, где ей была оказана необходимая помощь, включая вакцинацию. Состояние женщины врачи оценили, как стабильное, так что госпитализация ей не потребовалась.

Между тем, видео со встречи женщины с лисой, которая и сняла потерпевшая, разлетелось по соцсетям, на что тут же отреагировали местные власти.

- Местным исполнительным органом Житикаринского района было проведено официальное информирование населения на государственном и русском языках через площадки местных средств массовой информации. На данный момент в районе сформирована и осуществляет деятельность рабочая группа, в состав которой входят представители местного исполнительного органа, прокуратуры, отдела полиции, ветеринарной станции, ветеринарной инспекции и охотничьего общества, - сообщили в прокуратуре района.

В надзорном ведомстве напомнили о соблюдении мер личной безопасности при обнаружении диких животных и рекомендовали в подобных ситуациях обращаться в службу 109. На сегодня в call-центр уже поступило четыре обращения от граждан, сообщивших о случаях появления диких животных на территории населённого пункта. Все обращения приняты в работу и находятся под контролем компетентных органов.

 

#нападение #лисы

